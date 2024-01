A Real Madrid továbbra is keresi a tökéletes megoldást Karim Benzema pótlására, és habár nem hajlandóak senki előtt meghunyászkodni, nyitva tartják a szemüket.



Kylian Mbappé esetében erős fenntartásokkal viselkedik a madridi klub, ugyanis a francia csatár többször is játszmázott velük, ez pedig elfogadhatatlan, legyen bármekkora sztár.

Ennek hatására a királyi gárda más opciók után nézhet, és alig észrevehető módon úszik be a képbe Erling Haaland szőke hajkoronája.

Az AS úgy értesült, hogy külföldi klubok számára Haaland szerződése tartalmaz egy kedvezményes kivásárlási árat, ami a 170 millió fontos díjhoz képes jóval kedvezőbb, 85 millió font körüli összeget takar.

A spanyol lap azt is megkockáztatja, hogy így akár egyszerre is megszerezheti a két világsztár támadót, de erre kevés esély van, hisz utoljára 2009-ben csapott ehhez hasonló módon a lovak közé Perez, amikor Ronaldo mellett Benzemát és Kakát is leigazolta.

Haaland mellett szólhat tovább az is, hogy ügynöke, Rafaela Pimienta jó kapcsolatot ápol a habfehérekkel, nemrég pedig nyilatkozatában sem cáfolta, hogy adott esetben szívesen Madridba vinné a csatárt.

„Hogy aláír-e a Madridhoz? Erről inkább a Realtól kellene megkérdeznünk…”

Fotó: James Baylis - AMA/Getty Images