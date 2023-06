Macron, a franciák miniszterelnöke próbálhatja meg meggyőzni Mbappét arról, hogy maradjon a PSG-nél, állítja a Sky Sports.



Nem először lenne erre példa, ugyanis a játékos korábban maga is elismerte, hogy Macron szavai segítettek dönteni neki arról, hogy meghosszabbítja szerződését a PSG-vel.

Úgy látszik, ezek a dallamos mondatok szavatossággal bírnak, hiszen 12 hónap elteltével Mbappé ismét a távozással kacérkodik, Macron pedig újfent akcióba léphet.

„Nincs semmi hírem, de megpróbálom Mbappét Franciaországban tartani.” – mondta a sajtónak a miniszterelnök.

