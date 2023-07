650 000 font hetente. Ez mai árfolyamon 292 millió forint és egy kis apró. Ha ezt az összeget felszorozzuk néggyel, több, mint egymilliárd – százhatvannyolcmillió - ötszázezer forintot kapunk, pontosan annyit, amennyit Sadio Mané a legújabb szerződése értelmében havonta zsebre tehet majd Szaúd-Arábiában.

A hétfői nap egyik legfontosabb híre lehet ugyanis, hogy a szenegáli szélső hivatalosan is aláírja szerződését az Al-Nassr együttesénél a Dubaiban elvégzett sikeres orvosit követően, ami télen Cristiano Ronaldót is csillagászati pénzekért csábította a Közel-Keletre.

A Sky Germany információ alapján a 31 éves német bajnok szeretett volna Münchenben maradni, de a vezetőség a sikertelen házasság felbontása mellett döntött, ami nem feltétlen csak a Leroy Sanéval történt balhé számlájára írható, hanem arra is, hogy a bajorok az egy éve még világ legjobb játékosai között számon tartott, Liverpoolban félelmetes támadó hírében álló labdarúgóval semmit nem tudtak kezdeni taktikai szempontból dacára annak, hogy Robert Lewandowski utódját látták benne.

Understand Sadio Mané will undergo medical tests as new Al Nassr player on Monday evening in Dubai.



No medical yesterday or today despite reports. Tests booked on Monday then Mané will sign the contract. ???????? pic.twitter.com/aNKPoRfhVB