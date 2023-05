Egy legendával kevesebb futballozhat ősztől a Real Madridban, erre enged legalábbis következtetni a Diaro AS cikke, ami azt írja, Karim Benzema búcsút int a klubnak.

A 35 éves játékos, aki számtalan trófeát elhódított spanyolországi karrierje alatt és aranylabdát is nyert, a hírek szerint Szaúd-Arábiából kapott mesés ajánlatot, ami adózást követően is évi több, mint 100 millió eurót taksál és az Al-Ittihad részéről érkezett.

Fabrizio Romano arról ír, hogy rövidesen, néhány napon belül eldőlhet a jövője.



Sources close to Karim Benzema deal still believe the same: the decision will be made soon, it’s not gonna take long. This week the situation will be clear. ????????



Al Ittihad sent formal bid on Friday. https://t.co/E1HLSJB0PK