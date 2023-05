A klub ügyeiben rendre jól értesült L’Equipe szerint Achraf Hakimi napjai meg vannak számlálva Párizsban.



A marokkói ezidáig alapembere volt a Galtier által vezetett alakulatnak, így az eladásáról szóló értesülések némileg meglepőek.

A hátvéd lehetséges célpontjaiként a lap a Manchester United-et és a Chelsea-t tartja.

Az információk szerint a távozás oka az lehet, hogy a játékos rossz hatással van Mbappéra, bármit is jelentsen ez.

