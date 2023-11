Az elmúlt években a Manchester United alkalmazásában álló David De Gea jövője július óta bizonytalan. Az előző idény legjobb kapusának választott futballistáról számos spekuláció jelent meg a sajtóban, a legfrissebb hírek szerint multimilliós ajánlatot utasított vissza.

Az angol és a spanyol média szerint az Al Nassr havi kétmillió eurót ajánlott De Geának, de ő visszautasította ezt. Valószínűleg a David Beckham társtulajdonában álló Inter Miami érdeklődése miatt, amelyben Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba is szerepel. Az amerikai klub több világsztárt is csábít, felmerült már Luis Suarez, Luka Modric és Ivan Rakitic neve is.

Az MLS érdeklődésén kívül De Geának állítólag több más lehetősége is van. Szóba került egy esetleges visszatérés az Atletico Madridhoz, a Valenciához és a Betishez, valamint a spanyol másodosztályú Eldense együtteséről is. Sőt az elmúlt napokban érdeklődött az említett klub esetleges megvásárlásáról, mivel a jelenlegi elnök, Pascal Perez távozik.

De Gea 45 alkalommal viselte a spanyol válogatott mezét, a manchesterieknél 190 találkozót hozott le kapott gól nélkül.

