Alphonso Davies tehetségéhez kétség sem fér, nem csoda hát, hogy a királyi gárda is szemet vetett rá.



A védő ügynöke Fabrizio Romanónak adott exkluzív interjújában beszélt arról, milyen büszke erre.

„A Madrid egy nagyszerű klub. Mindig is a rajongójuk voltam, és ha azt hallom, hogy az én játékosom iránt érdeklődnek, büszkének érzem magam.”



„Nem akarom leszólni a Bayernt, hisz öt nagyszerű klubot tartok számon a világon, abból ők az egyik. Viszont a Madrid egy nagyszerű márka, egy remek klub, arról nem is beszélve, hogy 14 Bajnokok Ligája-győzelmük van.”



