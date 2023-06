Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 29-én:

17:14 - Megtalálhatta Josko Gvardiol helyettesét a Red Bull Leipzig. A Marca szerint a németek a Feyenoord hollandját, Lutsharel Geertruidát nézték ki.

17:10 - Luis Enrique az elmúlt 48 órában Párizsban tartózkodott. A spanyol edzőt még nem jelentették be, mint a PSG új edzőjét, de a hírek szerint már a következő szezont tervezi a vezetőséggel. (Marca)

17:08 - Az Al Nassr nem mond le Marcelo Brozovic leigazolásáról. Az Inter már elfogadta az érte tett ajánlatukat, a játékos viszont még vacillál.

Understand Al Nassr are not giving up on Marcelo Brozović deal. Insisting and pushing to convince the player — only up to Brozović. It’s not over yet. #transfers



Inter agreed on €23m deal last Sunday and still waiting for final outcome of player/club negotiations. pic.twitter.com/lhyF73KooH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

17:02 - A Manchester United továbbra is a kalapban hagyja André Onanát. A klub azonban szeretné kivárni, hogy mi lesz a De Gea-ügy vége.

Manchester United had new direct talks to be informed on André Onana deal in the last 24 hours. He’s highly rated by Erik ten Hag. #MUFC



Man Utd, still waiting to clarify David de Gea situation before deciding on official proposal.



Inter want at least €50/55m. pic.twitter.com/f60bMq70ll — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

16:24 - Ismét Inter. Romelu Lukaku vágya az, hogy visszatérjen az olaszokhoz, hiába a szaúdiak érdeklődése. A támadó ügynöke is azon dolgozik, hogy megtalálják számára a visszautat a Chelsea-ből.

16:23 - Danilo D'Ambrosio távozik az Intertől. A játékos maga jelentette be távozását, miután majd 10 évet lehúzott a Nerazzurriknál.

16:22 - A Tottenham és Pierre-Emile Hojbjerg is nyitott a játékos távozására, állítja a Sky. A középpályásért az Atlético Madrid jelentkezett be.

16:20 - A Barcelona nem tesz ellenajánlatot a Chelsea által kiszemelt brazil tehetségre, habár lett volna joguk rá. A kékek így elkezdhetnek egyezkedni a Santossal és Angelóval.

Understand Barcelona have told Santos also with formal communication that they are not matching Chelsea official €15m bid for Ângelo Gabriel



Barça are only focused on sealing Vitor Roque deal. He’s the one.



Santos will now proceed to sign Ângelo deal with #CFC pic.twitter.com/zpugwiNwRF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

15:41 - Julian Nagelsmann az Al Ahli kispadjára ülhet le. A német tréner legutóbb a Bayernt irányította.

15:30 - Pierre-Emile Hojbjerg távozhat a Spurs csapatától. Habár még két év hátra van a 27 éves játékos szerződéséből, ha érkezik megfelelő ajánat a középpályásért, el fogják engedni.

15:15 - Daniel Farkét nevezheti ki menedzserének a Leeds United. A 46 éves német szakember az előző szezonban a Borussia Mönchengladbach csapatát irányította, de van már angliai tapasztalata.

15:00 - Pau Torres az Aston Villa játékosa lesz, a felek mindenben megegyeztek. A spanyol válogatot védő az előző szezonban 39 meccsen lépett pályára a Villarreal csapatában.

14:13 - Sőt, Fabrizio Romano ebben a pillanatban írta ki, hogy Lucas Hernandez klubváltásának végére pont került. 48-50 millió eurós vételár lehet a háttérben, és a védő már Párizsban van, ahol ma alá is írhatja a szerződést. Az helyére érkezik az előbb említett Kim Min-jae, amivel a németek a Manchester United-nek okoznak fejtörést, mert a dél-koreait az angolok is akarták.

Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. #PSG



Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.



Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

14:10 - Így néz ki egy középső-védő dominó: Kim Min-jae megállapodott a Bayern Münchennel, amivel párhuzamosan a bajoroktól Lucas Hernandez a PSG-hez igazol - itt is majdnem kész már minden - és Pau Torres ügye is jól halad az Aston Villánál.

Centre backs domino in progress



Kim Min-jae to Bayern, here we go.



Lucas Hernández to PSG, almost done.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

13:49 - 2007-es születésű tehetségével hosszabbíthat az Arsenal: Ethan Nwaneri annak ellenére is maradhat az ágyúsoknál, hogy már a topcsapatok érdeklődését is felketette. A klubnál magabiztosak a kérdést illeteően.

Understand Arsenal now increasingly confident to keep 2007 born gem Ethan Nwaneri at the club — new deal almost agreed despite top clubs interest. #AFC



Club sources confirm plan to get it done soon, talks advancing and progressing well waiting to have it signed. pic.twitter.com/D1cPmtZpvL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

13:33 - Bármelyik pillanatban - nap bejelenthetik innentől Kondogbia érkezését Marseilleben. Nyolc millió eurós vételár, 2027-ig szóló szerződés.

Documents will be signed soon between OM and Atlético Madrid for Geoffrey Kondogbia deal. #OM



€8m fee confirmed, contract valid until June 2027. pic.twitter.com/8yxJuZhpAE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023





13:03 - A Brighton legfőbb kiszemeltjei között ott szerepel Mohamed Kudus, az Ajax labdarúgója, de ez egy komplikált történet, nem lesz könnyű tető alá hozni - még nem kezdődtek el a tárgyalások. Nem érdekli őket azonban Sacha Boey, aki a Galatasaray alkalmazásában áll, és nincs is a listájukon jelenleg.

Brighton are not actively negotiating for Sacha Boey despite reports, not in the list as things stand. #BHAFC



Mohammed Kudus remains among top targets for Brighton but the deal is complicated, not easy at all — no progress been made yet. pic.twitter.com/YXy7cPRtAu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

12:47 - Még közelebb kerültek az egyeszséghez Jurrien Timber leigazolásában az Arsenal és az Ajax illetékesei, írja a Sky Sports.

12:39 - A Sky Sports is arról ír, egészen konkrétan Melissa Reddy, hogy Szoboszlai Dominik feljebb került a Liverpool kívánságlistáján, miután a klub delegációja találkozott a Magyar Válogatott csapatkapitányának képviselőivel. A vörösöknek iparkodniuk kell, a 70 millió eurós kivásárlási záradék június 30-án lejár.

12:30 - Az Aston Villa előrehaladott tárgyalásokat folytat Pau Torres szerződtetésében. Megegyezés még nincs, de folyamatban van az ügy, és most járnak a felek a kulcskérdéseknél. A Bayern azért maradhat le a Villarreal védőjéről, mert priorizálnia kellett és Kim Min-jae-re összpontotsított nagyobb energiákat.

Aston Villa are advancing in talks to sign Pau Torres. Deal not completed yet but progressing to key stages between the two clubs. #AVFC



Bayern decided to go for Kim as priority and Villa now pushing to sign Pau — as Unai Emery wants him. pic.twitter.com/W5UKX5hKiV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

12:12 - Ruben Loftus Cheek sikeresen átesett az orvosi vizsgálatokon, miután ma reggel megérkezett Milánóba.

Ruben Loftus-Cheek has completed the medical tests as new AC Milan player as contract signing has been scheduled in the afternoon. #ACMilan



Chelsea will receive €16m plus €4m in add ons. pic.twitter.com/XsP1un0NKO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023





11:42 - Ebéd előtt még azt is megtudhattuk, hogy kik a Manchester United kapusjelöltjei, szintén a Sky Sports forrásaira támaszkodva: André Onana (Inter), David Raya (Brentford), Diogo Costa (Porto), és bár David De Gea akár maradhat is, Erik ten Hag nem tudja garantálni neki, hogy jövőre is biztos a helye a kezdőben.

11:38 - Hasonló kérdéseket feszegetnek Mason Mount jövőjét illetően az angol kollégák, Dharmesh Sheth jelentése alapján a Manchester United nem kíván emelni az 55 millió fontos ajánlatán, mert szerintük ez korrekt üzlet lenne egy olyan futballista játékjogáért, akinek egy év van vissza a kontraktusából a Chelsea-nél, és csatlakozni akar a vörös ördögökhöz. Moises Caicedo és más középpályások is a listáján szerepelnek a klubnak, de a fókusz Mount-on van és egy új csatár megszerzésén.

11:30 - Közelítve délhez, felteszi a kérdést a Sky Sports: mi történik Declan Rice-al? Nos, mint cikkükben írják az Arsenal és a West Ham United képviselői tovább folytatják a megbeszéléseket a London Stadium-ban. Az összesen 105 millió fontot kóstáló szerződés egy forrás szerint nem jelent problémát, mert erről elvi megállapodás születhetett. De! Még mindig maradt hátra munka, és csak azt követően tárgyalhatnak arról, pontosan mennyi idő alatt, mekkora részletekben fizessék ki a vételárat, ám a cél közös, így vélhetően megállapodnak majd a felek.

11:16 - az RB Leipzig hivatalos ajánlatot tett a Feyenoord holland futballistájáért, Lutsharel Geertruida-ért. Az energiaitalosoknak azután van erre kapacitásuk, hogy lezárták Fabio Carvalho kölcsönszerződését, így Geertruidát a Barcelona orra elől csaklizhatják el.

EXCL: RB Leipzig have submitted official bid to Feyenoord for Dutch international Lutsharel Geertruida. #transfers



Negotiations advancing now as club is planning for Fabio Carvalho deal to be completed today…



…then Geertruida to join right after despite Barcelona links. pic.twitter.com/ux0vL2K8KQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

11:11 - Lucas Hernandez klubváltása már csak idő kérdése, a megbeszélések jól haladnak a Bayern München és a Paris Saint-Germain között. Ha ezzel megvannak a bajorok, jöhet Kim Min-jae szerződtetése.

FC Bayern consider Lucas Hernández’s exit as imminent — matter of time to get it done with Paris Saint-Germain. #PSG



Negotiations are advancing, already at the final stages — and right after Bayern will officially trigger the clause for Kim Min-jae. pic.twitter.com/lcHeqSg2Ek — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

10:55 - Még mindig nem döntött De Gea jövőjéről a Manchester United, aki 40 órán belül szabadon igazolhatóvá válik. A megbeszélésekre mindkét fél nyitott, de a lehetőségeiket is megvizsgálják, mutat rá a Manchester Evening News.

10:53 - Szintén Xavi együtteséhez kapcsolódó hír, hogy Marcelo Brozovic hét napot adott nekik arra, hogy megszerezzék az Intertől, ellenkező esetben a "házasság" nem jön létre, és a horvát más lehetőségek után néz.

10:51 - Spanyolországban újabb tranzakciót bonyolíthatna le egymással az Atletico Madrid és a Barcelona, utóbbinak 19 millió eurós vételi opciója van Yannick Carrasco játékjogára egy januári megállapodás értelmében, de a matracosok nem számítanak arra, hogy a katalánok ezzel élnek is, írja a Marca.

10:39 - Nem csak Mourinho, Jamie Vardy sem kért a közel-keleti kalandból, írja a Sky Sports. A Leicester legendájának egy év van vissza a szerződéséből, és hamarosan egyeztet a Manchester City szakmai stábjából érkező Enzo Maresca menedzserrel, milyen tervei vannak vele. Egy biztos, hogy a korábban Angol válogatottban is szereplő támadó, aki 2016-ban bajnoki címet nyert a rókákkal, nem akar Szaúd-Arábiába igazolni, a családja számára sem lenne ideális lépés.

10:19 - José Mourinho egy évi, nettó 30 millió eurót kóstáló ajánlatot utasított vissza Szaúd-Arábiából. Az Al Hillal még azelőtt kereste a portugált, hogy Allegri ajtaján kopogtattak volna, de hoppon maradtak, mert a Bajnokok Ligája győztes mester számára az AS Roma projektje élvez prioritást.

Understand Saudi side Al Hilal sent huge contract proposal to José Mourinho earlier this month, before approaching Allegri. #AlHilal



Official proposal sent: €30m per season net salary.



José Mourinho turned down the bid — as he’s only focused on AS Roma project. pic.twitter.com/1tION8dpCZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

10:07 - Az Arsenalnak csak egy célpontja van a középső védő posztjára, ez pedig Jurrien Timber. A 45-48 millió eurós ajánlatukat illletően magabiztosak és optimisták, ezt három napja tették meg. Micky van de Ven nincs a listájukon, ő az ősi rivális Tottenham kiszemeltje.

Arsenal have only one target as new centre back now and it's Jurrien Timber. €45/48m bid submitted three days ago is being discussed with Ajax. Optimism and confidence remain #AFC



No confirmation on Micky van de Ven; he's not in Arsenal list, he's on Tottenham list. pic.twitter.com/mqCBkEb4YB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

09:53 - Timothy Weah már Torinóban, erről a Juventus hivatalos oldala osztott meg felvételeket. A csatár 12 millió euróért érkezik Lilleből.

Timothy Weah è arrivato a Torino pic.twitter.com/dECjP2Jo7u — JuventusFC (@juventusfc) June 28, 2023





09:37 - Ruben Loftus Cheek már megérkezett Milánóba, hogy aláírja szerződését az AC Milan együttesénél.





09:26 - A City beszállt a Gabri Veiga-ért folytatott harcba, aki a Liverpool és a Chelsea érdeklődését is felkeltette, írja a The Guardian. A spanyol kivásárlási ára 34,6 millió font.

09:18 - Fabio Carvalho orvosira érkezett Lipcsébe, és várhatóan ma be is jelentik az érkezését. Viszont, csak kölcsönről van szó és nincs kivásárlási záradék benne, mert a vörösök nem akarnak végleg lemondani a portugálról. Hogy mindez hogyan hat Szoboszlai Dominik jövőjére, és lehet-e a két klub közötti üzlet nulladik lépése, egyelőre nem tudni.

08:14 - Új szerződést ajánlott az RB Lens Kevin Danso-nak a kiváló teljesítménye után, és valószínűleg el is fogadja majd ezt a futballista.

RB Lens have now offered new long term deal to Kevin Danso after his excellent season. Negotiations are on, as reported by @sebnonda. #transfers



Talks underway as parties expect to reach agreement on new contract soon. pic.twitter.com/DQHt98ySCO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

08:10 - Fabrizio Romano forrásai magabiztosak abban a tekintetben, hogy a Chelsea és a Manchester United megegyezik egymással Mason Mount átoigazolását illetően. A felek hamarosan újra találkoznak, hogy tárgyaljanak, és ez a hét - hiába már csak pár nap van hátra belőle - kritikus lehet az üzlet kimenetelére vonatkozóan.

Sources remain confident on positive outcome for Mason Mount deal after first round of direct contacts between clubs. #MUFC



Man Utd and Chelsea will talk again soon.



All parties consider this week as crucial moment to make final decision between United and Chelsea. pic.twitter.com/nawPJNTW7P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

07:59 - A Bayern München megegyezett Kim Min-jae-vel a személyes feltételekről, és öt éves szerződést köt egymással a két fél. Nincs más hátra a bajoroknak, mint kifizetni a kivásárlási záradékot, ami a dél-koreai kontraktusában szerepel.

EXCL: Bayern have reached total verbal agreement with Kim Min-jae on personal terms, five year deal ready — here we go! #FCBayern



Kim has accepted the contract proposal as club sources confirm. Contract valid until 2028.



Next step up to Bayern: pay the release clause. pic.twitter.com/LBK8w6s20H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

07:49 - Orvosira várják Leicesterben Harry Winks-t, hogy aztán 10 millió fontért cserébe csatlakozzon a rókákhoz a Tottenhamtől.

00:04 - Hivatalos: Gerardo 'Tata' Martino az Inter Miami új menedzsere. Messi és Busquets számára ismerős lesz, hiszen korábban egy éven át volt az edzőjük a Barcelonánál.

