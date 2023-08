Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.



Az átigazolási piac közelít a záráshoz, lássuk mi történik augusztus 31-én, csütörtökön:



09:29 - Matheus Nunez ügyében közel a megegyezés, a Wolverhampton portugál középpályása a Manchester City együtteséhez igazol.



Manchester City and Wolves are exchanging, checking all documents in order to sign Matheus Nunes deal in the next hours after verbal agreement ???????? #MCFC



Matheus, in Manchester to undergo medical tests and join City. pic.twitter.com/xH1c221eSV