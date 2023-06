Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 22-én:

09:35 - A Bournemouth megállapodott Justin Kluivert átigazolása kapcsán az AS Roma gárdájával. 9,5 millió, plusz 850 000 egyéb bónuszok formájában megszerezhető fontért érkezhet Angliába a holland szélső, akivel a személyes feltételekről még meg kell állapodnia a cseresznyéseknek. Ha sikerült, 2028-ig írhat alá Kluivert.

09:03 - Az utolsó szakaszaiban járnak a tárgyalásokkal Sandro Tonali ügyében a Newcastlenél, aki 70 millió euróért, 2029-ig írhat alá, évi nettó nyolc millió eurós fizetésért, amihez kettő bónuszok formájában is hozzájöhet.

08:35 - Sajtóhírek szerint a Borussia Dortmund Conor Gallagher leigazolását tervezi, aki a több játéklehetőség reményében váltana, de a németek kívül is számos klub érdeklődik a szolgálatai iránt.

08:22 - Orvosi vizsgálatra várják Raphael Guerreiro-t a Bayern Müncennél a mai napon, hogy aztán aláírja 2026-ig szóló szerződését a német bajnoknál.

08:09 - A Barcelona delegációja rövidesen ismét találkozik az Athletico Paranaense vezetőivel, hogy véglegesítsék a Vitor Roque üzletet. A szóbeli megállapodás 35 millió euróról szól, ehhez 10 millió jöhet hozzá bónuszok formájában és a brazil támadó évre írhat alá.

08:03 - A Manchester United újra ajánlatot tesz majd Mason Mount-ért, aki nem akar új kontraktust aláírni a Chelsea-nél. A személyes feltételek terén állítólag már megegyeztek a felek, és a vörös ördögök nem akarnak őrült licitháborúba belemenni. A kékek pedig egy 60-65 millió font közötti összegre már igent mondhatnak.

07:59 - A Barcelona igazgatója úgy fogalmazott, miután Ilkay Gündögan-nal sikeresen megállapodtak, hogy "ez csak a kezdet", tehát további fubtallistákat csábíthatnak magukhoz.

07:42 - Xavi Simons szerződésében szerepel egy visszavásárlási záradék, ami mindössze 6 millió euró. A PSG természetesen szeretne élni ezzel a lehetőséggel, hisz az ifjú tehetségnek kiváló szezonja volt Hollandiában, de fontos, hogy a végső döntés Simonsé, ami a játékidőn, és a klub jövőbeni terveiről is szól.

07:01 - A játékos maradna, de a klub máshogy látja a helyzetét.

00:12 - Szóbeli megállapodásra jutott a Spurs és az Empoli Guglielmo Vicario átigazolásának ügyében. Bónuszokkal együtt 20 millió euróért jöhet létre a klubváltás, írja a Sky.

