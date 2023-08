Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 17-én, csütörtökön:

12:54 - Nagy lett az érdeklődés Benjamin Pavard iránt, akit immáron nem csak a Manchester United szerződtetne, hanem a Jurrien Timber helyére pótlást kereső Arsenal, és tavalyi Bajnokok Ligája fináléjáig eljutó Inter is.

Benjamin Pavard, one to watch as he’s prepared to leave Bayern now



Inter have Pavard on top of the list — proposal expected soon to open talks.



Man United deal stalling due to Maguire situation.



…could become option for Arsenal to replace Timber — no decision yet. pic.twitter.com/dI2sD19fJi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



12:49 - A Newcastle és a Chelsea között ellenben remekül haladnak a tárgyalások Lewis Hall ügyében, akiért a szarkák 30 millió fontot fizetnének, a londoniak ezt elfogadnák, ám mielőtt végleg egymás tenyerébe csaphatnának, a részleteket tisztázniuk kell.

12:35 - A Manchester City nem döntött elég gyorsan, ezért a Bayern München kiszállt a Stefan Ortega kegyeiért folytatott tárgyalásból. Noha a 30 éves német kapus nyitott volt a váltásra, az angol klubnál sem Pep Guardiola, sem a többi döntéshozó nem akart újabb második számú kapussal dolgozni. Viszont, mivel a bajorok még a Bundesliga rajt előtt portást keresnek, rácsapták az ajtót a friss Szuperkupa győztesre, és máshol keresgélnek, írja a Sky Germany-től Florian Plettenberg.

12:11 - A Tottenham fontolgatja, hogy ajánlatot tegyen az ősi rivális Arsenal csatárának, Folarin Balogunnak. Az Inter által is figyelt támadó Harry Kane távozása után jönne nagyon jól a Spursnek, de aki szeretné, annak igyekeznie kell, mert a West Ham United és a Fulham is ott legyeskedik körülötte.

11:50 - A Manchester United azt fontolgatja, hogy ingyen elengedi Eric Baillyt, aki 2016-os érkezése óta mindössze 70 Premier League találkozón szerepelt. A Fulham és szaúdi klubok érdeklődnek iránta, de hivatalos ajánlatot senki nem tett, így a döntésnek leginkább a középső védő fizetése szempontjából lennének előnyei, írja a Sky.

11:44 - Goncalo Inácio új szerződést írhat alá Sportinggal, dacára annak, hogy Premier League klubokkal hozták szóba. Ennek egyik legfontosabb pontja az új kivásárlási ár, mely 60 millió eurót foglal magában.

EXCL: Gonçalo Inácio, set to sign new deal at Sporting, agreement has been reached in the recent hours



Portuguese CB linked with PL move will sign new long term contract with new release clause.



Understand new exit clause will be worth €60m. pic.twitter.com/fqx8ZNE3VP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



11:22 - Tim Krul hivatalosan is a Luton Town kapusa, a kanárik nélküle szállhatnak a Premier League felé a Championshipben.

Official, confirmed. Tim Krul joins Luton Town from Norwich — back to PL pic.twitter.com/GEaxmcU1ba — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



11:13 - A Liverpool nem szórakozik, tanult az elmúlt pár hét eseményeiből. Wataru Endo még éjszaka a városba repült a stábjával azt követően, hogy a Stuttgart zöld utat adott neki az igazoláshoz és ma reggel már az orvosira is sort kerítenek, ami Fabrizio Romano szerint jelenleg is tart. Gyorsaság, határozottság, lendületesség... de hol volt ez a metódus Lavia és Caicedo esetében - tehetik fel a kérdést a klub szimpatizánsai.

Wataru Endō, currently undergoing first part of medical tests as new Liverpool player after surprising move revealed yesterday night #LFC



Endō travelled to Merseyside on Thursday night with his camp after Stuttgart green light to complete his dream move. pic.twitter.com/FCa9zyNcNU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



10:57 - Mikel Arteta szerint értékelniük kell a helyzetüket Timber sérülését követően, és Rayát is azért igazolták, hogy két top játékosuk legyen minden posztra.

Arteta on replacing Timber: “We have to assess now — as we are always open to reacting if something happens”.



“This is not only with injuries but the market as well. That’s why we sign Raya, we need two top players per position”. pic.twitter.com/xgDofor0AT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



10:26 - A Manchester City minden figyelmét Lucas Paquetára és Jeremy Dokura szegezi a Szuperkupa győzelmet követően, akiket mindenképp meg akarnak szerezni az átigazolási ablak zárásáig.

Manchester City are set to enter into crucial stages of Lucas Paquetá and Jeremy Doku deals starting from today, after winning the UEFA Super Cup



New approach imminent for Paquetá, official bid now being prepared for Doku. pic.twitter.com/73dOfdx86B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



10:09 - Nicoló Zaniolo az orvosi vizsgálatok utolsó részét teljesíti az Aston Villánál, ezt követően aláírja szerződését, hogy kölcsönbe érkezzen a Galatasaraytól.

Understand Nicolò Zaniolo is currently undergoing the final, main part of medical tests as new Aston Villa player on loan from Galatasaray #AVFC



Documents will be signed later today between all parties. pic.twitter.com/EoNWWlXKDP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



09:38 - Hakim Ziyech túl van az orvosi viszgálatok első felén a Galatasaray-nál, ám a törökök csak akkor látnak neki a második résznek, ha minden rendben van az eredményekkel. Ha minden rendben megy, hamarosan aláírhat a török sztárcsapathoz a szélső.

09:33 - Romeo Lavia átesett az orvosi vizsgálatokon a Chelsea-nél, így hamarosan bejelenthetik a belga tehetség érkezését, akiért 58 millió fontot fizetnek a kékek

09:27 - A Lazio két éves kontraktust kínálna Hugo Llorisnak. Claudio Lotito már korábban is meg akarta szerezni őt, de Walter Sabatini győzheti meg ezúttal, hogy csatlakozzon az olaszokhoz.

09:19 - A Stuttgart megadta a Sky Germany szerint az engedélyt Wataru Endo-nak, hogy orvosira utazzon Liverpoolba, a megállapodás mindennel együtt 21 millió fontra tehető.

09:12 - Yassine Bono klubváltása elől minden akadály elhárult, így a marokkói kapus három évre kötelezheti el magát az Al Hilal-nál. Neymar és Bono után a következő célpont Alexander Mitrovic.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal



Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.



Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



08:53 - Az Aston Villa még ma szeretné nyélbe ütni Marcos Acuna szerződtetését, ehhez már csak a Sevillával kell megegyezniük. Ha ő távozik a spanyoloktól, a Stuttgart szélső védője, Borna Sosa érkezhez a helyére.

Aston Villa want Marcos Acuna deal to be sealed today as new round of talks is expected to agree terms with Sevilla; personal terms already in place



Borna Sosa remains priority option for Sevilla as new LB if Acuna leaves. pic.twitter.com/tPdaSBQFUW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



08:27 - A Las Palmas kölcsön venné Maximo Perronét a Manchester Citytől. A megbeszélések zajlanak, de megállapodás még nincs. A kékek nyitottak a kölcsönre.

Las Palmas will insist to sign Maximo Perrone on loan from Manchester City. Conversations already ongoing but deal not in place yet #MCFC



City open to loaning out Perrone until June while Las Palmas will push again this week. pic.twitter.com/G1PNUNsk2d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



08:11 - Az Arsenal előrehaladott tárgyalásokat folytat Martin Ödegaard szerződhosszabbítását illetően, amit az egyik legfontosabb feladatnak éreznek az ágyúsoknál az évben.

Arsenal want to advance in talks to get new deal done for Martin Ødegaard in the next weeks #AFC



Initial discussions set to take place as extending Martin’s contract will be one of the priorities of the year. pic.twitter.com/55DnCIfLpM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



08:05 - A Manchester City nem számít mozgásra Ederson kapcsán, hiába lehetett hallani az Al Hilal érdeklődéséről. A szaúdiak ugyanakkor Bono ügyében jól haladnak és a személyes feltételekről már meg is egyezhettek a marokkóival.

Manchester City do not expected any movement around Ederson despite new links with Al Hilal #MCFC



Al Hilal set to proceed with agreement on personal terms with Bono as new GK after deal agreed with Sevilla on €21m fee. pic.twitter.com/wB7SV6NCXH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023



07:53 - Pep Guardiola szerint Cole Palmer, akit a tegnapi Uefa Szuperkupa döntő legjobbjának választottak nem megy kölcsönbe sehova. Vagy eladják végleg, vagy marad a klubnál.

Pep Guardiola on Cole Palmer: “I don't think a loan is going to happen”.



“He's going to stay or he's going to be sold”. pic.twitter.com/P8xf7QKLEK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023



07:44 - Wataru Endo lehet a Liverpool új igazolása. A Stuttgart csapatkapitánya 18 millió euróért érkezhet a vörösökhöz, akivel néhány óra alatt sikerült megegyezni. A Bundesligában kiváló mutatókkal rendelkező 30 éves futballista még ma áteshet az orvosi vizsgálatokon.

Wataru Endō to Liverpool, here we go! Medical tests booked on Thursday for Japanese midfielder who’s joining from Stuttgard for €18m fee #LFC



Personal terms agreed in few hours as Endō asked as Stuttgart captain to leave & follow his dream.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/AYZ2bKuauP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023



00:03 - Spanyol források szerint Joao Félix kérvényezheti az Atlético Madridnál szerződése felbontását. A klub rekordigazolásáért nincsenek kérők, a játékos és a klub kapcsolata pedig teljesen elmérgesedett.

João Félíx has reportedly decided to terminate his contract with Atlético Madrid.



(Source: @laSextaTV)



We'll believe it when we see it. pic.twitter.com/MXwQo82zjV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2023

