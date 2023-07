Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 27-én, csütörtökön:

12:04 - A PSG ajánlatot tett Rasmus Hojlundért, ami nagyjából 50 millió eurót taksál. A franciák úgy érzik, hogy az Atalanta által kért 80-90 milliós összeg teljesen irreális, így ha nem fogadják el a kínált díjat, egyszerűen arrébb sétálnak. A személyes feltételekben a futballistával ők és a Manchester United is könnyebben dűlőre jutottak, és a vörös ördögök továbbra is az Old Traffordra csábítanák a norvég támadót, írja David Ornstein.

PSG make offer to Atalanta for Rasmus Hojlund. Bid for 20yo worth €50m. #PSG think #Atalanta valuation unrealistic + ready to walk away if bid not accepted. Positive talks on personal terms. Man Utd pursuit ongoing @TheAthleticFC after @Tanziloic #MUFC https://t.co/KN2iXtQjse — David Ornstein (@David_Ornstein) July 27, 2023

12:00 - Carlo Ancelottit kérdezték Mbappéról, ő meg kérdezte, hogy mi a következő kérdés... érdekes, hogy a Real Madridnak jelenleg egy klasszikus csatára van Joselu személyében, és Benzema 9-es mezét nem kapta meg senki. Talán épp a francia támadónak tartogatják?

11:52 - Karl Darlowot szinte már csak egy sikeres orvosi vizsgálat választja el attól, hogy a Leeds United kapusa lehessen, míg Andrei Radu már túl is van az egészségügyi állapotfelmérésen, aki a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth hálóőreként folytatja.

Karl Darlow will undergo medical tests as new Leeds United goalkeeper today, agreement sealed. #LUFC



Andrei Radu completed medical tests as new Bournemouth goalkeeper yesterday and he’s set to be unveiled — loan with €8m buy option clause not mandatory from Inter. pic.twitter.com/mszEvG5C0H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

11:44 - Mikel Arteta: 30 játékosunk vn itt, ami fenntarthatatlan. De természetesen, a piac még mindig nyitva van és történhetnek dolgok - készen állunk és felkészültünk"

Arteta: “We have 30 players here which is unsustainable. But ofc, the market is still open and things can happen”.



“We are ready, we are prepared”, he added via @kayakaynak97. pic.twitter.com/vdqoPI6xK6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

11:38 - Luis Suarez nem igazol Miamiba Lionel Messi mellé, a tárgyalások megszakadtak, amiről a Gremio edzője is nyilatkozot: "az üzlet nem jön létre, Luis a Gremioban marad decemberig, a szappanoperának ezzel vége".

Luis Suárez will not join Inter Miami this summer. Negotiations collapsed — it’s over. #MLS



“The deal won’t happen. Luis will stay at Gremio until December, the soap opera is over now”, Gremio coach Portaluppi confirms. pic.twitter.com/pTHF2uPTx3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

11:23 - Mauricio Pochettino elégedett Kepa teljesítményével, aki állítólag sokat fejlődik az új edzői stáb alatt, így a Chelsea valószínűleg nem igazol új elsőszámú kapust.

Pochettino on Kepa: “We are so happy with him. He shows great commitment and adapting to the new demands from Tony and the coaching staff”. #CFC



“He is a fantastic keeper”. pic.twitter.com/pqf2HP8Xr4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023



11:11 - A Liverpool az Al Ittihad hivatalos dokumentumaira vár Fabinho átigazolása kapcsán, amin a szaúdi klub elnöke vasárnap óta dolgozik. A vörösök ugyanígy szeretnék végre nyélbe ütni Lavia transzferét.

Fabinho deal. Liverpool are waiting for Al Ittihad to send all the official documents and check it to give final green light



Al Ittihad president, on it since Sunday.



Meanwhile, #LFC keep working on Roméo Lavia deal. https://t.co/X2883fceAZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023



10.31 - Chadli Riyadh a Barcelonából kölcsönbe a Betishez került, a zöld-fehéreknek opciójuk van megvásárolni őt, de ha így tesznek, idővel a Barca is visszaheti őt. Az ehhez készült bejelentő videóra mindenkinek hagyunk egy kis időt.

10:12 - José Mourinho mentőövet dobna Renato Sanchesnek, aki tavaly igazolt Párizsba, de túl sok játékidőt és lehetőséget nem kapott. A farkasok kölcsönbe szereznék meg a portugált, így innentől a PSG térfelén pattog a labda.

AS Roma, insisting for Renato Sanches as expected - it was in José Mourinho plans since last week. Roma are hoping for PSG to allow Renato to leave on loan.



Negotiations will continue in the next days but it's up to PSG. Mourinho wants Renato. pic.twitter.com/ffF5kiFgS6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

09:30 - Nico Gonzalezről megállapodott a Porto és a Barcelona, Fabrizio Romano szerint 8 millió euró az átigazolási díj, a jövőben a katalánoknak lesz lehetőségük visszavásárolni a fiatal tehetséget, ha pedig mégsem, még így is 40%-os részesedést kapnak a következő értékesítésből.

Nico to Porto, deal set to be sealed and here we go confirmed. Agreement in place since last week, now set to be sealed once documents will be ready



€8m guaranteed fee.

40% sell-on clause for Barça.

Buy back clause for Barça in the future. pic.twitter.com/gW8qHlfvnC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

09:13 - Yunus Musah nagyon reméli, hogy a Valencia a lehető leghamarabb elengedi a Milanhoz. A spanyolok 25 millió eurót akarnak, az AC Milan 18 millió eurót ajánlott.

Yunus Musah position won't change: he wants AC Milan and hopes for Valencia to reach an agreement and let him go as soon as possible.



Valencia want €25m fee, AC Milan offered €18m fixed fee. pic.twitter.com/YS3cpRkmEE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

09:08 - Stephy Mavididi a Leicester játékosa lehet rövid időn belül, már az orvosira készül a rókáknál, hogy aztán hosszútávú szerződést írjon alá. 7,5 millió euró + a bónuszok, ennyit fizetnek érte az angolok, akik a másodosztályból szeretnének rögvest visszajutni a Premier League-be.

Stephy Mavididi to Leicester, confirmed as revealed in June and here we go. Deal in place.



Agreement on €7.5m plus sell-on clause, player already in England in order to undergo medical tests and sign long term deal. pic.twitter.com/taveAkGtWI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023



08:52 - Erik ten Hag: "elég sok kétkedéssel szembesültünk, amikor tavaly nyáron megkerestük a játékosokat. Most ez nagyon, nagyon más. Idén látják az ambíciót a projektben, és sok minőségi futballista valóban jönni szeretne."

Ten Hag: "There were lots of doubts when we called and approached players last summer. Now it's very, very different".



"This year, they see the ambition in the project, and many quality players really want to come". pic.twitter.com/TL3rWaF0zG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023



08:36 - James Rodriguez Dél-Amerikában folytathatja pályafutását, méghozzá a Sao Paulo együttesében. A szóbeli megegyezés már megvan a felek között, az utolsó simításokat kell elvégezni, és hivatalos bejelentés is jöhet rövidesen.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer #SaoPaulo



Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.



Here we go ???????? pic.twitter.com/5QzUxWxQXK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

08:29 - Bődületes ajánlatot kapott, ám Mbappé sem kér a közel-keleti kalandból, egy évre sem. Sőt, tárgyalni sem hajlandó velük. A források azt pusmogják, hogy csak a Real Madrid érdekli.

Mbappé doesn’t want to negotiate with Al Hilal.





PSG, convinced Kylian ONLY wants to sign for Madrid.



Al Hilal agreed terms with Verratti, as revealed — talks on with PSG.



https://t.co/c0b76ARIrL pic.twitter.com/9TAH9OVrll — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023



08:22 - Még mindig Lautaro: ő is komoly ajánlatokat kapott a szaúdiaktól, de boldog az Internél, a második otthonának tartja, így nem lát igazi okot arra, hogy távozzon és kukába dobja a kapitányi karszalagot.

Lautaro Martínez: “I received huge bids from Saudi clubs, it’s true. But I’m very happy at Inter and in Milano, no chance and no reason to change”.



“I’m the captain here, Inter is my second home. I feel loved here since day one. I’m proud to be here”, told Gazzetta. pic.twitter.com/4WOzJgvzI6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023



08:17 - Lautaro Martinez csalódott Lukakuban, akit többször is próbált felhívni és beszélni vele, ahogy csapattársai is, de válaszra sem méltatta őket a belga.



"Lukaku Saga? Csalódtam benne, ez az igazság. Próbáltam őt felhívni azokban a káosszal teli napokban, de soha nem válaszolt nekem, ugyanezt tette a csapattársaimmal is. Csalódott voltam. De oké, rendben, ez a döntése" - mesélte a Gazzettának.

Lautaro Martínez: “Lukaku saga? I was disappointed by Romelu, it's the truth. I tried to call him in those days of chaos, but he never answered me, the same he did with my other teammates”.



“I was disappointed. But ok, well, it’s his choice”, told Gazzetta. pic.twitter.com/5pAX0eLhq1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:09 - A Fenerbache és az Olympique Marseille az utolsó pontokat tárgyalja Cengiz Ünder szerződtetése kapcsán.



00:01 - Hivatalos: Moussa Dembélé aláírt az Al Ettifaq-hoz.

شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة



موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء #الاتفاق | #ديمبلي_اتفاقي | @MDembele_10 pic.twitter.com/E4epIZUwTx — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023

Borítókép: Sport365