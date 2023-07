Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 6-án:

9:38 - A Newcastle vezeti a versenyt Harvey Barnes-ért, aki távozófélben van a Leicestertől, írja a Sky.

9:36 - Kim Min-jae ma átesik az orvosi vizsgálatok második felén, majd a Bayern München kifizeti érte a kivásárlási árát a Napolinak. Ez az utolsó lépés a hivatalos bejelentés előtt.

Kim Min-jae will complete second part of the medical tests today, then Bayern will trigger the release clause from Napoli #Bayern



It's the final step before the official announcement. pic.twitter.com/01UxibLYnJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

9:28 - A Betis másodikszámú kapitányát, Sergio Canalest a mexikói Rayados de Mexico környékezte meg, állítja a Marca. A 32 éves középpályás a közép-amerikai liga egyik legjobb fizetését kapná, a Betis pedig 15 millió dollárt.

9:26 - A Sky Sports szerint megszületett a megegyezés az Arsenal és az Ajax között Jurrien Timber átigazolásáról. A hollandok 38,5 millió fontot kapnak a védőért.

9:14 - Samu Castillejo ideje lejárhat a Valenciánál. A szélsőre nem számít a vezetőedző, és még ajánlata is van a Besiktastól, de a játékos egyelőre kivár, mert amennyiben lehetősége van, maradna valamelyik topligában. (Marca)

9:10 - Ellentétben a portugál infomációkkal, a Chelsea még nem döntött Andrey Santos jövőjéről. A brazil tehetséget a Porto üldözi, de Pochettino mindenképpen szeretné megnézni az előszezonban.

Chelsea have no intention to approve Andrey Santos' exit now. Porto insisted in the recent days but plan is for Mauricio Pochettino to decide on Andrey during the pre season. #CFC



Despite reports from Portugal, nothing has been agreed with Porto at this stage. pic.twitter.com/UkAoWLeibr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

8:47 - Nagy reményekkel érkezett Barcelonába Inigo Martinez, aki a katalánok második igazolása Ilkay Gündogan után.

8:40 - Arda Güler már meg is kapta a szerződéstervezetet a Real Madridtól, ami hat évre szól. A felek most ellenőrzik a benne foglaltakat, amit hamarosan aláírnak Gülerék. A Real Madrid már szervezi az orvosit és a játékos utazását Madridba.

Arda Güler has already received documents for six year deal from Real Madrid. All parties checking, reviewing contracts then signing soon. #RealMadrid



Real Madrid are also preparing travel and medical tests. pic.twitter.com/PGuahrISoc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

8:10 - A Sporting játékosa lesz a svéd nemzetiségű Viktor Gyökeres. Az egyeztetések az utolsó fázisban, a Coventry 24 millió euró körüli összeget kap majd érte.

Understand Sporting are finally closer to signing Viktor Gyökeres after late night negotiations #Sporting



Coventry asked for €24m including add ons in final meeting, Sporting expected to decide soon. Green light could be on Thursday.



Gyökeres, really close now. pic.twitter.com/TdXG4t5WGI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

07:52 - Arda Güler a Real Madrid játékosa lesz, erősítette meg Fabrizio Romano. A török tehetségért 20 milliót, plusz 20% továbbértékesítési jutalékot kap a Fener, illetve bónuszok is üthetik a markukat. Az orvosi időpontját is lefoglalták, here we go!

Arda Güler to Real Madrid, here we go! Deal’s almost completed between Real and Fenerbahçe, documents are being checked for 2005 gem. #Real



€20m fixed fee, 20% sell-on clause and extra add-ons in the ‘package’ plus taxes.



Medical being scheduled.



Arda joins Real now. pic.twitter.com/8tjdCpg5AB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

07:01 - Mitchel Bakker az Atalantához igazol. A dokumentumok elkészültek, a Leverkusen 10+1 milliót kap a játékosért, aki négy évre ír alá és évi 2,2 millió eurót tesz majd zsebre.

Mitchel Bakker to Atalanta, deal done with Bayer Leverkusen and documents signed. €10m fee plus €1m add ons. #transfers



Four year contract, salary around €2.2m per season net. Deal completed by his camp Team Raiola. pic.twitter.com/Gv70JEaICL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

06:45 - Cesar Azpilicueta a mai napon aláír, mint az Atlético Madrid játékosa. A Chelsa-t ingyen, szerződésbontással hagyja el a védő.

César Azpilicueta will sign the contract as new Atlético Madrid player tomorrow. #Atléti



He will leave Chelsea on free transfer — deal 100% in place since last week, as exclusively revealed. pic.twitter.com/Mj4UW5xHxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

00:12 - Ekrem Konur szerint a Galatasaray három PSG-játékost is leigazolna: Mauro Icardi, Juan Bernat és Leandro Paredes is a kívánságlistájukon!

Galatasaray are in talks to sign Mauro Icardi, Juan Bernat and Leandro Paredes from PSG. #PSG #GS pic.twitter.com/ATF453Osh7 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2023

