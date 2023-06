Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 22-én:

12:46 - Még utoljára bepróbálkoztak a szaúdiak Modricnál egy utolsó, szezononként 75 millió eurót kínáló álomszerződéssel a Marca információi alapján, de a horvát hajthatatlan: Madridban akar maradni és 2024 június 30-ig hosszabbít, és innen is akar visszavonulni majd. Hosszú tárgyalássorozat végére tesz pontot így a Bajnokok Ligája rekordgyőztese, lévén Kroos, Nacho, Ceballos és a horvát megállapodását is sikerült meghosszabbítania.

12:19 - Jól haladnak ugyanakkor a Jurrien Timber-ért tett erőfeszítései az ágyúsoknak. Az Arsenal a játékossal már megegyezett, jöhet a tárgyalás az Ajax együttesével.

12:16 - A Manchester City várhatóan ajánlatot tesz majd Declan Rice-ért, mutat rá a The Athletic, azon belül is David Ornstein. Mindez elég nagy érvágás lenne az ágyúsoknak, akik hetek óta próbálnak egyeszségre jutni a West Ham United-dal, miközben a kalapácsosok célja egyértelmű: ha már elveszítik egyik legjobb játékosukat, annyit akarnak kapni érte, amennyit csak lehet.

12:14 - A Sky Germany szerint Kyle Walker Thomas Tuchel kifejezett kérésére érkezhetne A Bayernhez, ami mindent meg is tesz annak érdekében, hogy Németországba csábítsa a Manchester City szárnyvédőjét.



12:09 - Raphael Guerreiro ügynöke megérkezett a Bayern München sportkomplexumába.

12:00 - A déli harangszóra megérkezett Nacho hosszabbításának a bejelentése is. Még egy évig biztosa a királyiak alkalmazásában áll majd a friss Nemzetek Ligája győztes védő.

11:48 - Donny van de Beek kideríti milyen lehetőségei lennének, ha úgy dönt, távozik Manchesterből. Az AS Roma egyelőre nem kezdett tárgyalásokba vele, de az olaszokon kívül is több másik klub szemmel tartja a holland középpályás helyzetét.

11:11 - A következő pár órában megszülethet az egyeszség Guglielmo Vicario kapcsán a Tottenham és az Empoli között.

10:43 - Robin Gosens Schäfer András csapattársa lehet, előbbi ugyanis a személyes feltételekről megállapodott a német klubbal. Igaz a két egyesület között még nem jött létre semmilyen megállapodás.

10:40 - Meredek pletykát közölt a La Gazzetta dello Sport, ami azt állítja, az AC MIlan letenné az asztalra a 40 millió eurót Romelu Lukakuért, miután Tonali eladását követően meglenne ehhez a pénze. A belga alapvetően az Interben szeretné folytatni, de az idei BL döntős egyelőre nem tudott megállapodni az angolokkal.

10:33 - A Marca arról ír, hogy a Manchester City középpályása, Bernardo Silva közel áll ahhoz, hogy Szaúd-Arábiába igazoljon. Nem csak onnan, hanem Barcelonából és a PSG-től is keresték a portugál klasszist.

10:27 - Nincs változás Theo Hernandez ügyében, nem is tárgyalnak senkivel, a milániak terve megtartani a védőt.

10:11 - A Tottenham elküldte hivatalos ajánlatát az Empoli kapusáért, Guglielmo Vicario-ért, itt is jól haladnak a tárgyalások, a összesen 19 millió euróért érkezhet a hálóőr Londonba, öt évre.

09:53 - Edin Dzeko megérkezett Istanbulba, hogy megkösse szerződését a Fenerbache csapatával. Ingyen érkezik az Intertől.

09:35 - A Bournemouth megállapodott Justin Kluivert átigazolása kapcsán az AS Roma gárdájával. 9,5 millió, plusz 850 000 egyéb bónuszok formájában megszerezhető fontért érkezhet Angliába a holland szélső, akivel a személyes feltételekről még meg kell állapodnia a cseresznyéseknek. Ha sikerült, 2028-ig írhat alá Kluivert.

09:03 - Az utolsó szakaszaiban járnak a tárgyalásokkal Sandro Tonali ügyében a Newcastlenél, aki 70 millió euróért, 2029-ig írhat alá, évi nettó nyolc millió eurós fizetésért, amihez kettő bónuszok formájában is hozzájöhet.

08:35 - Sajtóhírek szerint a Borussia Dortmund Conor Gallagher leigazolását tervezi, aki a több játéklehetőség reményében váltana, de a németek kívül is számos klub érdeklődik a szolgálatai iránt.

08:22 - Orvosi vizsgálatra várják Raphael Guerreiro-t a Bayern Müncennél a mai napon, hogy aztán aláírja 2026-ig szóló szerződését a német bajnoknál.

08:09 - A Barcelona delegációja rövidesen ismét találkozik az Athletico Paranaense vezetőivel, hogy véglegesítsék a Vitor Roque üzletet. A szóbeli megállapodás 35 millió euróról szól, ehhez 10 millió jöhet hozzá bónuszok formájában és a brazil támadó évre írhat alá.

08:03 - A Manchester United újra ajánlatot tesz majd Mason Mount-ért, aki nem akar új kontraktust aláírni a Chelsea-nél. A személyes feltételek terén állítólag már megegyeztek a felek, és a vörös ördögök nem akarnak őrült licitháborúba belemenni. A kékek pedig egy 60-65 millió font közötti összegre már igent mondhatnak.

07:59 - A Barcelona igazgatója úgy fogalmazott, miután Ilkay Gündögan-nal sikeresen megállapodtak, hogy "ez csak a kezdet", tehát további fubtallistákat csábíthatnak magukhoz.

07:42 - Xavi Simons szerződésében szerepel egy visszavásárlási záradék, ami mindössze 6 millió euró. A PSG természetesen szeretne élni ezzel a lehetőséggel, hisz az ifjú tehetségnek kiváló szezonja volt Hollandiában, de fontos, hogy a végső döntés Simonsé, ami a játékidőn, és a klub jövőbeni terveiről is szól.

07:01 - A játékos maradna, de a klub máshogy látja a helyzetét.

00:12 - Szóbeli megállapodásra jutott a Spurs és az Empoli Guglielmo Vicario átigazolásának ügyében. Bónuszokkal együtt 20 millió euróért jöhet létre a klubváltás, írja a Sky.

