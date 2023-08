Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 17-én, csütörtökön:

08:27 - A Las Palmas kölcsön venné Maximo Perronét a Manchester Citytől. A megbeszélések zajlanak, de megállapodás még nincs. A kékek nyitottak a kölcsönre.

Las Palmas will insist to sign Maximo Perrone on loan from Manchester City. Conversations already ongoing but deal not in place yet #MCFC



City open to loaning out Perrone until June while Las Palmas will push again this week. pic.twitter.com/G1PNUNsk2d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



08:11 - Az Arsenal előrehaladott tárgyalásokat folytat Martin Ödegaard szerződhosszabbítását illetően, amit az egyik legfontosabb feladatnak éreznek az ágyúsoknál az évben.

Arsenal want to advance in talks to get new deal done for Martin Ødegaard in the next weeks #AFC



Initial discussions set to take place as extending Martin’s contract will be one of the priorities of the year. pic.twitter.com/55DnCIfLpM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



08:05 - A Manchester City nem számít mozgásra Ederson kapcsán, hiába lehetett hallani az Al Hilal érdeklődéséről. A szaúdiak ugyanakkor Bono ügyében jól haladnak és a személyes feltételekről már meg is egyezhettek a marokkóival.

Manchester City do not expected any movement around Ederson despite new links with Al Hilal #MCFC



Al Hilal set to proceed with agreement on personal terms with Bono as new GK after deal agreed with Sevilla on €21m fee. pic.twitter.com/wB7SV6NCXH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023



07:53 - Pep Guardiola szerint Cole Palmer, akit a tegnapi Uefa Szuperkupa döntő legjobbjának választottak nem megy kölcsönbe sehova. Vagy eladják végleg, vagy marad a klubnál.

Pep Guardiola on Cole Palmer: “I don't think a loan is going to happen”.



“He's going to stay or he's going to be sold”. pic.twitter.com/P8xf7QKLEK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023



07:44 - Wataru Endo lehet a Liverpool új igazolása. A Stuttgart csapatkapitánya 18 millió euróért érkezhet a vörösökhöz, akivel néhány óra alatt sikerült megegyezni. A Bundesligában kiváló mutatókkal rendelkező 30 éves futballista még ma áteshet az orvosi vizsgálatokon.

Wataru Endō to Liverpool, here we go! Medical tests booked on Thursday for Japanese midfielder who’s joining from Stuttgard for €18m fee #LFC



Personal terms agreed in few hours as Endō asked as Stuttgart captain to leave & follow his dream.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/AYZ2bKuauP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023



00:03 - Spanyol források szerint Joao Félix kérvényezheti az Atlético Madridnál szerződése felbontását. A klub rekordigazolásáért nincsenek kérők, a játékos és a klub kapcsolata pedig teljesen elmérgesedett.

João Félíx has reportedly decided to terminate his contract with Atlético Madrid.



(Source: @laSextaTV)



We'll believe it when we see it. pic.twitter.com/MXwQo82zjV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2023

