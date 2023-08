Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 3-án, csütörtökön:

11:43 - Yerry Mina, a Barcelona és az Everton korábbi játékosa hamarosan aláír a Fiorentinához. A védő ingyen érkezik.

Former Everton CB Yerry Mina will sign as new Fiorentina player on free transfer on Friday. #transfers



Agreement in place, medical booked. pic.twitter.com/RoPafVkCgz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

10:42 - Joao Cancelo megegyezett a személyes feltételekben a Barcelonával. A játékos január óta Xavi egyik fő kiszemeltje. A katalánok most megkezdik az egyeztetéseket a Manchester City-vel. Az a céljuk, hogy a Dembélé eladásából befolyt összeg egy részét a portugálra költik.

Joao Cancelo has agreed personal terms with Barça, he wants the move... and Xavi wants him since January as priority target. Talks now ongoing with Manchester City over deal structure



Barça plan revealed on Sunday: use part of Dembélé budget to try again for Cancelo. pic.twitter.com/3L2q2T6nuF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

09:36 - Nehéz szezon vár a Valenciára, ha a piacon mutatott teljesítményüket nézzük. A denevérek 7 játékost adtak el, köztük Cavanit, Kluivertet, Musah-t, viszont csupán egy játékos érkezett, Pepelu személyében.

09:32 - A PSG a tervek szerint a napokban lezárja Goncalo Ramos és Ousmane Dembélé átigazolását is. Mindkét ügyben megvan az egyezség, csupán a formalitások hiányoznak.

Paris Saint-Germain will sign both Gonçalo Ramos and Ousmane Dembélé in the next hours/days. Plan is to get both done by the end of the week #PSG



Matter of details for Ramos, deal to be closed very soon as medical tests could be booked in the next few days. pic.twitter.com/zaNyqJPgHv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

09:08 - A Marca szerint Allegri nem szeretné Lukakut, hiába egyeztek meg mindenben a játékossal. Az olasz edző azt nyilatkozta, elégedett csapatával, és csak akkor menne bele Vlahovic eladásába, ha ezt anyagi okok indokolják.

09:03 - A Tottenham elnöke, Daniel Levy személyesen veszi a kezébe Micky van de Ven átigazolásának utolsó lépéseit. A megegyezés nagyon közel, ma megszülethet a teljes megegyezés is.

Understand Daniel Levy is taking care of the final steps of negotiation in order to sign Micky van de Ven from Wolfsburg #THFC



Deal at final stages as revealed yesterday; Tottenham have to agree with Wolfsburg on payment terms and installments then it will be done. pic.twitter.com/pUMpXsjrQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

08:54 - A Spurs hamarosan lezárja Ashley Phillips átigazolását, akiért 2 millió fontot fizetnek a Blackburn-nek.

Tottenham are prepared to close Ashley Phillips deal for £2m fee by the end of the week if all goes to plan; the release clause will kick into his contract



Talented centre back has already said yes to Spurs. pic.twitter.com/sLZUDhIpSn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

08:19 - A Manchester City és a Lipcse a mai napon átadják egymásnak átnézésre a szerződéstervezeteket, amelyeket a játékos is aláírhat rövidesen. Ez az utolsó lépés, mielőtt hivatalosnak mondható, hogy Josko Gvardiol 90 millió eurós vételárával a legdrágább védőként csatlakozik az angolokhoz.

Manchester City and RB Leipzig will exchange contracts to check all details of Josko Gvardiol deal in order to get it signed soon



It's the final step before deal sealed for €90m fixed fee; then Gvardiol will be able to fly to Manchester. pic.twitter.com/dAbhcwRD8Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

07:55 - Goncalo Ramos volt az MU B-terve, ha lecsúsznak Hojlundról. Mivel az a transzfer létrejött, a portugál a PSG felé fordult, ahová alá is írhat órákon belül. 80 millió eurós ügyletről van szó, melynek utolsó simításait ma lezárhatják.

Told Gonçalo Ramos was backup option in Manchester United list with Højlund as priority… and he’s now joining PSG, deal at final stages #PSG



Details expected to be fixed today then it will be done for €80m package.



Luis Campos already wanted Ramos one year ago. pic.twitter.com/wz6TiYFvTI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

07:24 - A Tottenham megkereste a Rosario Central 2003-as születésű támadóját, Alejo Velizt. Jelenleg még nincs egyezség, de a tárgyalások folynak.

07:07 - Romelu Lukaku és a Juventus megegyeztek a személyes feltételeket illetően. A klubok közt még folynak az egyeztetések, ugyanis bevonhatják Dusan Vlahovic-ot is a transzferbe.

Romelu Lukaku and Juventus have an agreement in place over three year deal with option for further season.



Juventus keep insisting on swap deal with Chelsea including €40m fee — still waiting for #CFC to decide on Dusan Vlahović.



Pochettino will be crucial. pic.twitter.com/Z7KnSVKdf2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

06:56 - Charles De Ketelaere távozhat a Milanból, már meg is egyeztek az Atalantával. A játékos kölcsönbe távozna, opcióval, de ehhez még az ő hozzájárulása is szükséges.

Atalanta have reached an agreement in principle with AC Milan to sign Charles De Ketelaere on loan with buy option clause



No agreement with De Ketelaere yet; he has proposals from different countries including Spain, as per @MatteMoretto. Decision to be made soon. pic.twitter.com/6hbbbN2oZh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

06:38 - A Lipcse a Feyenoord védőjével, Lutsharel Geertuidával pótolná Gvardiolt. A németek már ajánlatot is tettek érte, folynak az egyeztetések.

RB Leipzig have submitted one more bid for Lutsharel Geertruida — talks ongoing with Feyenoord. #RBLeipzig



Negotiations will continue after OL said no to new bid for Lukeba yesterday.



Leipzig, still looking for Gvardiol’s replacement. pic.twitter.com/8LTGnENxhb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

01:12 - Az Inter és az Udinese közt teljes az egyezség Lazar Samardzic átigazolása kapcsán, a játékos 1-2 napon belül a milánóiaké lesz.

Inter and Udinese have agreed deal in principle for Lazar Samardzić — it will be done and completed in 24/48h



Medical tests could take place later this week if all goes to plan. Here we go, now expected very soon. pic.twitter.com/scPtPMdgXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

00:32 - Az Inter továbbra is magabiztos a Scamacca-transzfer kapcsán. Az olaszok 25 milliós ajánlata elfogadásra vár.

Inter, confident on Gianluca Scamacca deal as negotiations between parties are underway — current bid remains €25m add ons included #Inter



No confirmation on Atalanta after links over last 24h. pic.twitter.com/ZLPX3FjBFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

00:09 - Clement Lenglet iránt érdeklődik az Al-Nassr, számol be a Marca. Ez kapóra jöhet a katalánoknak, akik magas bére miatt szeretnének megválni a franciától minél előbb.

Borítókép: sport365