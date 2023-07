Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 20-án:



15:14 - Estanis Pedrola, a Barcelona 21 éves támadója a következő szezonban nem lesz tagja a spanyol bajnokcsapatnak, ugyanis kölcsönadják. Heten érdeklődnek iránta, a Lecce, a Cadiz, az Alaves, az Osasuna, a Girona, a Real Valladolid és az Elche neve is felmerült.



15:02 - Ha már WHU: a londoniak továbbra is érdeklődnek Harry Maguire iránt, a középpályára pedig Youssouf Fofana is felkerült a jelöltek közé, ő jelenleg a Monaco játékosa.



14:41 - Elye Wahi a Chelsea játékosa lehet. A 33 meccsen 19 gólig jutó 20 éves csatárért az Atletico és a PSG is bejelentkezett, a legnagyobb esélyes mégis a londoni klub, akik 30 millió euróért vennék meg, majd egy évre visszaadnák kölcsönbe a Montpellier-nek.



14:21 - Michail Antonio a szaúdiak új kiszemeltje. A 33 éves csatár szerződése jövőre jár le a West Ham Unitednél.



13:29 - Ian Maatsen maradna a Chelsea csapatánál. A fiatal bekk az előző szezont kölcsönben a Burnley együttesénél töltötte.



12:01 - Megvan, kivel pótolná Mahrezt a Manchester City. Elhoznák Raphinhát Barcelonából.



10:55 - Neymar a jövőjéről nyilatkozott: "Remélem, hogy a következő szezonban is a Paris Saint-Germainben játszhatok. Szerződésem van, és senki nem tájékoztatott semmiről. Bár a szurkolók és a játékosok között nincs nagy szeretet, de én ott leszek, akár szeretnek, akár nem"



10:42 - Angol lapértesülések szerint a Liverpool fontolgatja Marco Verratti szerződtetését.







09:24 - Harvey Barnes ügyében megvan a megegyezés, a középpályás 45 millió euróért igazol a Newcastle együtteséhez.



09:10 - Kerkez Milost bejelentette új csapata:









08:49 - Fabinho is elhagyja Liverpoolt. A brazil középpályás a szaúdi Al-Ittihad együtteséhez igazolhat.



08:29 - Rebic nem utazik a Milannal az edzőtáborba, a horvát válogatottal 2018-ban vb-ezüstig jutó középpályás távozása egyre valószínűbb.



08:13 - Az Arsenal továbbra is érdeklődik az új Modricnak kikiáltott Martin Baturina iránt. A Dinamo 20 éves középpályásának piaci értéke 15 millió euró



07:01 - Luis Suárez is az Inter Miamiba szeretne igazolni, azonban a szerződése 2024 végéig érvényes. A Gremio futballistájának kivásárlási ára 70 millió euró.



06:33 - Riyad Mahrez ügyében megszületett a megállapodás a Manchester City és az Al Ahli között. 35 millió euróért vált klubot az algériai középpályás, aki 2027 nyaráig ír alá.



06:16 - Jordan Henderson mindenben megegyezett a szaúdi Al Ettifaq együttesével. A liverpooli kapitánnyal három éves szerződést köt Steven Gerrard csapata.

00:03 - Aleksandar Mitrovicsot, a Fulham csatárát régóta ostromolja az Al Hilal. A játékos is távozni szeretne, a Fulham azonban köti az ebet a karóhoz. Mitrovics most visszatért a kerethez, ahol megkezdte az előszezont, de előrevetítette, hogy soha többé nem kívánkozik pályára lépni a klub mezében.

Borítókép: Sport365