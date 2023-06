Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, :június 29-én:

08:10 - Fabrizio Romano forrásai magabiztosak abban a tekintetben, hogy a Chelsea és a Manchester United megegyezik egymással Mason Mount átoigazolását illetően. A felek hamarosan újra találkoznak, hogy tárgyaljanak, és ez a hét - hiába már csak pár nap van hátra belőle - kritikus lehet az üzlet kimenetelére vonatkozóan.

Sources remain confident on positive outcome for Mason Mount deal after first round of direct contacts between clubs. #MUFC



Man Utd and Chelsea will talk again soon.



All parties consider this week as crucial moment to make final decision between United and Chelsea. pic.twitter.com/nawPJNTW7P