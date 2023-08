Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.



Az átigazolási piac közelít a záráshoz, lássuk mi történik augusztus 31-én, csütörtökön:



15:39 - Bradley Barcola mindenben megállapodott a PSG-vel, a sikeres orvosi vizsgálatok után a klub hamarosan bejelenti.

15:38 - Sergio Reguilon lehet a Manchester United balhátvédje, a klub ugyanis a legfrissebb hírek szerint már a Tottenham futballistáját figyeli.

15:29 - Még egy utolsó, magasabb ajánlatot tesz Kolo Muaniért a PSG: a francia támadó már most Párizsban tartózkodik, nem edz a frankfurtiakkal.

15:15 - Fabrizio Romano szerint a Real Betis és a Besiktas megkereste az Aston Villát Philippe Coutinho szerződtetése miatt.



14:34 - Ibrahim Sangare lehet a Nottingham Forest következő igazolása, a középpályás jelenleg a PSV játékosa.

14:30 - Gabriel Moscardó iránt érdeklődik a Chelsea. A 17 éves középpályás a brazil Corinthians játékosa, az angolok 25 millió eurónak megelelő összeget ajánlottak érte.

14:24 - Gallaghert kinézte magának a Tottenham is, a Chelsea futballistáját a Bayern München is szeretné.

14:00 - Jordan Siebatcheu kölcsönben a Borussia Mönchengladbachnál folytatja, a 27 éves támadó az előző szezonban az Union Berlin csapatát erősítette.

13:30 - Abdul Fatawu a Leicester City együttesénél folytatja, a fiatal szélsőt a Sporting adta kölcsön a másodosztályú együttesnek.



13:28 - A Wolverhampton kerete paraguayi játékossal bővült. Enso González a Libertad együttesétől érkezik, öt évre szóló szerződést kötött az angol együttessel.



13:15 - Bonucci az Union Berlinhez igazol. Az olasz védő egy évre ír alá Schäfer Andrásékhoz.

Leonardo Bonucci to Union Berlin, here we go! Verbal agreement reached, Italian CB leaves Juventus on permanent deal and joins Union ⚪️???????????? #UnionBerlin



Bonucci will travel to Berlin later today if all goes to plan.



Contract until June 2024, option for further season discussed. pic.twitter.com/pnL2VTlO6h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

12:45 - Ryan Gravenberch iránt készül ajánlatot tenni a Liverpool. A Bayern középpályása szívesen igazolna az angol csapathoz, már csak a müncheni utódot kell megtalálni.



12:35 - Cucurella egy lépésnyire a Manchester Unitedtől. A Chelsea már csak arra vár, hogy megkapja a 3 millió fontot, amiért kölcsönadja a játékost.



12:10 - Hivatalos: Lukaku az AS Roma kölcsönjátékosa.

Official, confirmed. Romelu Lukaku joins AS Roma on loan deal until June ????????



No buy option clause included — back to Chelsea next summer.



“Roma fans were incredible to me — I can’t wait to get started. The owners here have huge ambitions”, Lukaku said. pic.twitter.com/Tr7FpiOKGE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

12:00 - Sofyan Amrabat ügyében zajlanak a tárgyalások a Fiorentina és a Manchester United között, az olaszok eladnák, az angolok egyelőre csak kölcsönvennék.

11:44 - A Fulham nem szándékozik eladni Joao Palhinhát. Habár a Bayern még nem küldött hivatalos ajánlatot a portugál játékosért, az angolok nem is fogadnák azt el.

11:39 - Odysseas Vlachodimos megegyezett a Nottingam Forest együttesével, de a kapus jelenlegi klubjával, a Benficával még nem jutottak dűlőre az angolok.



11:05 - Az Al-Ittihad nem adja fel: 118 millió font értékű ajánlatot tesznek Mohamed Salah-ért a Liverpoolnak.

10:50 - Joao Neves személyében új kiszemeljte van a Manchester Unitednek, de a Benfica egyelőre nem szándékozik értékesíteni a 18 éves játékosát.

10:35 - A PSG nem adja Georginio Wijnaldumot a szaúdi Al-Ettifaqnak, hiába szeretne odaigazolni a középpályás.

10:10 - Az Atletico megint kölcsönadja játékosát, Borja Garcés az Elche együttesében folytatja.



10:04 - Niclas Füllkrug ügyében közel a megállapodás, a német válogatott támadó a Borussia Dortmund együtteséhez igazol.

Borussia Dortmund are closing in on Niclas Füllkrug deal — agreement on the verge of being sealed, player set to travel for medical ????⚫️ #BVB



Contract will be valid until June 2026, as @berger_pj reported. Final details being clarified then here we go. pic.twitter.com/QAZiGXw2yG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

09:55 - Dean Hendersont hamarosan bemutatja a Crystal Palace, a kapus a Manchester United együttesétől érkezik.

09:45 - A Stade Rennais kerete svájci válogatott futballistával bővült: a középpályán bevethető Fabian Rieder a Young Boys együttesétől érkezik, négy évre szóló szerződést írt alá.

09:30 - Reinier a Frosinone csapatában folytatja. A Real Madrid középpályása az előző szezont a Girona együttesénél töltötte kölcsönben, most az olasz élvonalban szerepelhet. A fővárosiak nem mondanak le róla végleg, a kölcsön kivásárlási lehetőséget nem tartalmaz.



09:29 - Matheus Nunez ügyében közel a megegyezés, a Wolverhampton portugál középpályása a Manchester City együtteséhez igazol.

Manchester City and Wolves are exchanging, checking all documents in order to sign Matheus Nunes deal in the next hours after verbal agreement ???????? #MCFC



Matheus, in Manchester to undergo medical tests and join City. pic.twitter.com/xH1c221eSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

09:18 - Yannick Carrasco a távozás küszöbén. A játékos már megegyezett az Al Shabab együttesével, az Atletico azonban több pénzt kér érte.

Crucial hours ahead for Yannick Ferreira Carrasco. Al Shabab agreed personal terms with Belgian winger, he's keen on the move but Atlético want important money or no way ⚪️???????????? #AlShabab



Timing will be key, Atléti want final answer today. pic.twitter.com/oC52cEf8QP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023

09:00 - Bradley Barcola már orvosin jár a PSG-nél. A Lyonból 45 + 5 millió euróért érkező támadó ma esik át a szükséges vizsgálatokon

08:55 - Eric García, a Barcelone védője iránt Angliából és Olaszországból is érdeklődnek, a Roma mellett a Fiorentina is szerződtetné.

08:45 - Adnan Januzaj számára nincs hely a Sevilla keretében, a futballista a török Istanbul Basaksehir csapatához kerülhet ismét kölcsönben.

08:38 - Paco Alcácer megszerzéséről tárgyal a Valencia. A spanyol csapatnak szüksége lenne egy támadóra, a Sharjah FC 30 éves támadója hajlana a visszatérésre.



08:19 - Mamadou Fall a Barcelona játékosa lehet. A 20 éves szenegáli védő az MLS-ben szereplő LAFC futballistája, a spanyol bajnok kölcsönbenné, vásárlási opcióval.

07:32 - Filip Kosztics távozhat a Juventus csapatától. A bal oldali középpályás iránt a West Ham érdeklődik, az olaszok 15 millió eurót kérnek érte, de a kölcsönüzletbe is hajlandók belemenni.

07:10 - Armel Bella-Kotchap, a Southampton védője a soron következő szezont Dortmundban tölti, ha a klubok megegyeznek. A német válogatott játékos a BVB-vel már megállapodott.

06:22 - Ernest Nuamah személyében Belgiumból igazolt támadót a Lyon, a futballista kölcsönben érkezik a Molenbeek csapatától.

06:15 - Clement Lenglet is az angol bajnokságban szerepel, a Barca az Aston Villa együttesének adja kölcsön a védőt.

06:13 - Ansu Fati, a Barcelona támadója a Brighton & Hove Albion együttesében folytatja, kölcsönben

