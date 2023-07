Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 6-án:

8:10 - A Sporting játékosa lesz a svéd nemzetiségű Viktor Gyökeres. Az egyeztetések az utolsó fázisban, a Coventry 24 millió euró körüli összeget kap majd érte.

Understand Sporting are finally closer to signing Viktor Gyökeres after late night negotiations #Sporting



Coventry asked for €24m including add ons in final meeting, Sporting expected to decide soon. Green light could be on Thursday.



Gyökeres, really close now. pic.twitter.com/TdXG4t5WGI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

07:52 - Arda Güler a Real Madrid játékosa lesz, erősítette meg Fabrizio Romano. A török tehetségért 20 milliót, plusz 20% továbbértékesítési jutalékot kap a Fener, illetve bónuszok is üthetik a markukat. Az orvosi időpontját is lefoglalták, here we go!

Arda Güler to Real Madrid, here we go! Deal’s almost completed between Real and Fenerbahçe, documents are being checked for 2005 gem. #Real



€20m fixed fee, 20% sell-on clause and extra add-ons in the ‘package’ plus taxes.



Medical being scheduled.



Arda joins Real now. pic.twitter.com/8tjdCpg5AB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

07:01 - Mitchel Bakker az Atalantához igazol. A dokumentumok elkészültek, a Leverkusen 10+1 milliót kap a játékosért, aki négy évre ír alá és évi 2,2 millió eurót tesz majd zsebre.

Mitchel Bakker to Atalanta, deal done with Bayer Leverkusen and documents signed. €10m fee plus €1m add ons. #transfers



Four year contract, salary around €2.2m per season net. Deal completed by his camp Team Raiola. pic.twitter.com/Gv70JEaICL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

06:45 - Cesar Azpilicueta a mai napon aláír, mint az Atlético Madrid játékosa. A Chelsa-t ingyen, szerződésbontással hagyja el a védő.

César Azpilicueta will sign the contract as new Atlético Madrid player tomorrow. #Atléti



He will leave Chelsea on free transfer — deal 100% in place since last week, as exclusively revealed. pic.twitter.com/Mj4UW5xHxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

00:12 - Ekrem Konur szerint a Galatasaray három PSG-játékost is leigazolna: Mauro Icardi, Juan Bernat és Leandro Paredes is a kívánságlistájukon!

Galatasaray are in talks to sign Mauro Icardi, Juan Bernat and Leandro Paredes from PSG. #PSG #GS pic.twitter.com/ATF453Osh7 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2023

Borítókép: Sport365