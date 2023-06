Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 15-én:

13:43 - Ilkay Gündögannak esze ágában sincs visszamenni a Borussia Dortmundhoz. A német középpályás sokkal inkább kacsintgat a Barcelona vagy a PSG felé.

13:34 - 94 milliós ajánlatot utasított vissza az Arsenal részéről a West Ham Declan Rice-ért, számolt be a Marca.

12:46 - Jude Bellingham bemutatásra került Madridban, Zinedine Zidane legendás 5-ös mezszámát kapta meg.

12:40 - Kassai Viktor tegnapi távozását követően egyből talált is új munkát, az osztrák szövetség szakmai igazgatójaként.

12:10 A Sky infói szerint a Bayern München vezeti a Kim Min-jae leigazolásáért folytatott versenyt. A bajorok a tervek szerint az átigazolási időszak megnyitásakor kifizetik majd a 42 millió fontos kivásárlási árát.

11:49 - Hiába a Premier League-klubok érdeklődése, Sandro Tonali marad Milánóban. A játékos élvezi a játékot a Milannál, a klub pedig szintúgy elégedett vele, így érinthetetlennek nyilvánították.

11:45 - Az Inter Folarin Balogunt nézte ki magának, állítja a Sky. A 21 éves játékos Edin Dzekót lenne hivatott pótolni. Az ára 40 millió euró körül mozog, de az Arsenal kemény tárgyalópartnernek ígérkezik.

11:27 - A Juventus nem kertel, 80 millió euró alatt nem hajlandóak megválni elvágyódó csatáruktól, Dusan Vlahovic-tól. A szerb az egyik legértékesebb támadó a piacon, az olaszok pedig ehhez mérten megkérik az árát, állítja a Marca.

11:21 - A West Ham visszautasította az Arsenal első ajánlatát Declan Rice-ért. A hírek szerint a Manchester City lesben áll és kész lecsapni a játékosra, ha az ágyúsok nem tudják tartani a licitet.

West Ham have turned down Arsenal’s opening offer for Declan Rice #whufc — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) June 15, 2023

11:09 - Kádár Tamás elhagyja Paksot és a frissen feljutó MTK játékosa lesz.

10:15 - Rodrygo Goes is megszólalt Mbappé kapcsán, szeretettel várja őt Madridban!

10:10 - A Barca terve Victor Roque leigazolására: Megvásárolják őt 35+10 millió euróért, 3 milliós fizetéssel most, azonban ha nem tudják beilleszteni a megvalósítási tervükbe, januárig a Paranaense-nél marad kölcsönben.

JUST IN: Barça wants to sign Vitor Roque for €35M + €10M bonuses & €3M wages. Barça WILL sign him now but *if* they can’t execute their viability plan this summer, they plan to make him stay at Paranaense on loan until January & then register. @RogerTorello #Transfers pic.twitter.com/oaM9d2Q5YQ — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) June 15, 2023

09:27 - A Real Madrid hamarosan bejelenti, ami már február óta tudnivaló volt: Toni Kroos 2024-ig hosszabbít.

Real Madrid are finally set to announce the contract extension of Toni Kroos as new deal until June 2024 is signed and sealed since February. #RealMadrid



After new signings announcements including Bellingham, next days will be time to confirm Nacho, Kroos & more extensions. pic.twitter.com/469mtk8FNE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023

08:40 - A Manchester City mindenképpen szeretne megoldást találni Joao Cancelo helyzetére az előszezon megkezdése előtt. A Barcelona továbbra is érdeklődik, de az Arsenal is figyeli a helyzetet.

Manchester City want to find a solution for João Cancelo before the pre-season as Portuguese fullback will be available on the market. #MCFC



Discussions will take place soon as the interest of Barcelona remains strong — Arsenal also had contacts on player side. pic.twitter.com/mJyPcMwCPW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023

08:19 - A Juventus dolgozik azon, hogy felbontsák Alex Sandro szerződését. Mellette Juan Cuadrado is elhagyhatja a klubot, neki idén egyébként is lejár a szerződése.

Juventus are now working on possible termination of the contract for Brazilian LB Alex Sandro — could leave the club as free agent, if all goes to plan. ????????



Juan Cuadrado, out of contract on June 30 and also expected to leave on free transfer as things stand. pic.twitter.com/gH1KqVizoc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023

08:01 - Christophe Galtier és a PSG egy lépésre vannak attól, hogy felbontsák az edző szerződését. Galtier a Napoli kispadjának egy legkomolyabb jelöltje.

07:12 - Fabrizio Romano infói szerint hiába a Newcastle érdeklődése, az Inter még semmilyen hivatalos megkeresést nem kapott a játékosért.

01:00 - Az AC Milan érdeklődik a valószínűleg szabadügynökké váló Luka Romero iránt. A Lazio játékosa 2004-es születésű, a spanyol liga egyik legfiatalabb debütánsa volt anno.

AC Milan are interested in Luka Romero as free agent. Talks are taking place with his representatives as 2004 born talent is set to leave Lazio. #ACMilan



Many clubs like Romero but Milan are trying to complete this deal for present and future, as @MatteMoretto called. pic.twitter.com/xvKbm6Qj71 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

00:15 - Nacho hamarosan aláírja új rövidtávú szerződését a Real Madriddal. A csapatkapitány személyesen Florentino Perezzel egyezkedett.

Nacho will sign new short term deal at Real Madrid in the next days — he has agreed directly with Florentino Pérez that it will be completed very soon. #RealMadrid



Documents are ready; matter of time for the announcement, could take place on Monday. pic.twitter.com/3Oe5s7Cf7F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

00:03 - Az Aston Villa egy 26 millió fontos ajánlatot tett a Romának, Tammy Abraham játékjogáért. Az angol válogatott játékos épp sérüléssel küszködik, ám ez nem riasztja vissza az Aston Villát.

