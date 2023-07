Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 6-án:



15:29 - Hivatalos: César Azpilicueta 11 év után búcsúzik a Chelsea-től és a szurkolóktól. Szerződésbontás - Azpi a múlt héten kiderült, hogy az Atlético Madridhoz igazol.

15:15 - HIVATALOS: Arda Güler véglegesen a Real Madridhoz szerződik a Fenerbahcétól, a klub közleménye megerősíti. A 2005-ös születésű török élvonalbeli tehetség 2029 júniusáig ír alá. Arda azonnal csatlakozik a Real Madridhoz, nem 2024-ben.

14:50 - Dybaláért a Juventus mellett a Chelsea is kifejezte érdeklődését.

14:43 - Jurrien Timber péntekre kapott időpontot orvosi vizsgálatra az Arsenalhoz. A játékos 2028-ig fog aláírni.

14:24 - A Marca biztosra veszi, hogy Jordi Alba is az Inter Miamihoz igazol. A lap úgy tudja, a hátvéd a Barcától való távozása óta tárgyal az amerikaiakkal, a megegyezés pedig bármelyik percben véglegessé válhat.

14:19 - Az Atlético tárgyal Alvaro Morata átigazolásával kapcsolatban az AC Milannal, de a Gerrard nevével fémjelzett Al Ettifaq is érdeklődik.

14:17 - Luis Castrót hivatalosan is bejelentette az Al Nassr.

14:12 - Granit Xhaka a Leverkusen játékosa, 2028-ig ír alá és 25 milliót kap érte az Arsenal. Ez is jelzi, hogy a Rice-ügylet tényleg végbemegy, hiszen eddig ezért nem engedték a svájcit.

14:01 - Marco Asensiót hivatalosan is bemutatta a PSG, mint a klub új játékosát. 2027-ig írt alá.

13:55 - Újabb igazolás az Inter Miaminál, ám ezúttal nem a játékoskeretbe, hanem a vezetőségbe. A Messit is foglalkoztató klub elcsábította az eddig a Celta Vigo vezérigazgatójaként dolgozó Antonio Chaves-t, számol be a Marca.

13:42 - Igazi "sztárral" erősítene a Newcastle, ugyanis megkeresték az új kihívások felé kacsintgató Leonardo Bonuccit. A Juventus olasz védőjének szinte mezt sem kéne cserélnie, de ismételten a BL-ben bizonyíthatna, ha igent mond.

13:14 - Arda Güler átigazolása kapcsán minden kész, lefoglalásra került az időpontja az orvosira. Ha azon átmegy, semmi kétség, hogy a Real játékosa lesz.

13:02 - D'Ambrosio 9 év után hagyta el az Intert. A Marca szerint a játékos országon belül válthat és a Lazio lehet az új csapata.

12:29 - Csatárra pályázik a Fiorentina, hiszen sem Arthur Carbral, sem pedig Luka Jovic nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

12:19 - A Chelsea leigazolta az Everton 17 éves tehetségét, Ishe-Samuels-Smith-t, akiért 3-4 millió fontot kap korábbi klubja.

12:01 - Azpilicueta elvégezte az orvosi vizsgálatokat Madridban, így hamarosan bejelentésre kerül, mint az Atlético Madrid játékosa. Galan és Söyüncü után már a harmadik erősítés érkezik rövid időn belül a védelembe.

11:46 - A Celta Vigo labdarúgója, Renato Tapia a Lyonhoz igazol, számol be a Marca. A spanyol lap szerint a védőért 5 milliót zsebelnek be a Celta.

11:40 - A Roma ismét érdeklődik Marcel Sabitzer iránt, akit Mourinho már tavaly is kinézett magának, állítja a Marca.

11:01 - Szoboszlai megvétele után biztossá vált, hogy a Liverpool megválna Thiago Alcantarától. A spanyolnak egy év van hátra a szerződéséből, így a Pool szeretné még idén nyáron eladni, hogy pénzt lássanak érte.

10:59 - Bakker után Sead Kolasinac is az Atalanta játékosa lehet hamarosan, mindketten orvosira érkeznek az olaszokhoz, írja a Marca.

10:41 - Hivatalos: A PSG leigazolta Milan Skriniart. A szlovén védő ingyen távozott Milánóból és négy évre érkezik Párizsba. A megegyezés már januárban megszületett.

10:15 - André Onana a klubokra vár, ő kész arra, hogy elfogadja az MU ajánlatát. Az angolok korábbi 40+5 millióját visszadobta az Inter.

9:38 - A Newcastle vezeti a versenyt Harvey Barnes-ért, aki távozófélben van a Leicestertől, írja a Sky.

9:36 - Kim Min-jae ma átesik az orvosi vizsgálatok második felén, majd a Bayern München kifizeti érte a kivásárlási árát a Napolinak. Ez az utolsó lépés a hivatalos bejelentés előtt.

9:28 - A Betis másodikszámú kapitányát, Sergio Canalest a mexikói Rayados de Mexico környékezte meg, állítja a Marca. A 32 éves középpályás a közép-amerikai liga egyik legjobb fizetését kapná, a Betis pedig 15 millió dollárt.

9:26 - A Sky Sports szerint megszületett a megegyezés az Arsenal és az Ajax között Jurrien Timber átigazolásáról. A hollandok 38,5 millió fontot kapnak a védőért.

9:14 - Samu Castillejo ideje lejárhat a Valenciánál. A szélsőre nem számít a vezetőedző, és még ajánlata is van a Besiktastól, de a játékos egyelőre kivár, mert amennyiben lehetősége van, maradna valamelyik topligában. (Marca)

9:10 - Ellentétben a portugál infomációkkal, a Chelsea még nem döntött Andrey Santos jövőjéről. A brazil tehetséget a Porto üldözi, de Pochettino mindenképpen szeretné megnézni az előszezonban.

8:47 - Nagy reményekkel érkezett Barcelonába Inigo Martinez, aki a katalánok második igazolása Ilkay Gündogan után.

8:40 - Arda Güler már meg is kapta a szerződéstervezetet a Real Madridtól, ami hat évre szól. A felek most ellenőrzik a benne foglaltakat, amit hamarosan aláírnak Gülerék. A Real Madrid már szervezi az orvosit és a játékos utazását Madridba.

8:10 - A Sporting játékosa lesz a svéd nemzetiségű Viktor Gyökeres. Az egyeztetések az utolsó fázisban, a Coventry 24 millió euró körüli összeget kap majd érte.

07:52 - Arda Güler a Real Madrid játékosa lesz, erősítette meg Fabrizio Romano. A török tehetségért 20 milliót, plusz 20% továbbértékesítési jutalékot kap a Fener, illetve bónuszok is üthetik a markukat. Az orvosi időpontját is lefoglalták, here we go!

07:01 - Mitchel Bakker az Atalantához igazol. A dokumentumok elkészültek, a Leverkusen 10+1 milliót kap a játékosért, aki négy évre ír alá és évi 2,2 millió eurót tesz majd zsebre.

06:45 - Cesar Azpilicueta a mai napon aláír, mint az Atlético Madrid játékosa. A Chelsa-t ingyen, szerződésbontással hagyja el a védő.

00:12 - Ekrem Konur szerint a Galatasaray három PSG-játékost is leigazolna: Mauro Icardi, Juan Bernat és Leandro Paredes is a kívánságlistájukon!

