Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 8-án:





20:28 - Granit Xhaka egy hónapja elígérte már magát a Bayern Leverkusenhez, ebben azóta sincs változás. Az Arsenal zöld utat ad neki, de előtte szeretnék leigzaolni Declan Ricet, aki a legfontosabb célpontjuk a középpályára.





19:07 - Manuel Ugarte is átesett az orvosi vizsgálatokon, szignózta a dokumentumokat mindkét fél, így a Paris Saint-Germain júliusban be is jelentheti az uruguayi középpályás érkezését.

17:47 - Ahogy arról már korábban olvasni lehetett a héten, Brahim Diaz új, hosszútávú szerződést köt a Real Madriddal, ami 2027-ig köti a habfehérekhez és őt is jövő héten mutatják be új igazolásként.



16:59 - Jude Bellingham átesett az orvosin, aláírta szerződését ami 2029-ig szól majd és a jövő héten mutatják be a Real Madrid játékosaként a Bernabeuban.

16:33 - Nem kereste meg a PSG Zinedine Zidanet, így visszautasítani sem tudta a francia edző a fővárosiak megkeresését az ezzel kapcsolatos pletykák ellenére sem.

15:23 - Kessie ügyében nincs semmi konkrétum a Barcelona és a Liverpool között. A korábbi pletykákkal ellentétben ez az igazolás egyelőre nem élvez prioritást a 'Poolnál.

14:34 - Bogdán Ádám három év után elhagyja a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát. A klub honlapjának híre szerint a 21-szeres válogatott hálóőr 2020 és 2023 között "minden sorozatot, valamint a felkészülési időszakokat is figyelembe véve összesen 35 mérkőzésen lépett pályára".

14:24 - Alphonso Davies: "Az átigazolási pletykák léteznek, de végső soron ezek csak pletykák. Még két évem van hátra a Bayernnél. A fő célom az, hogy a Bayernnél játsszak és segítsem a csapatot"

12:49 - Xavi a Neymar esetleges Barcához való visszatéréséről szóló pletykákról: "Nem szerepel a terveink között. Nagyon kedvelem Neyt, mint barátot, de más prioritásaink vannak."

12:19 - Xavi bejelentette a Barcelona kiemelt célpontjait: "Két szerződtetésre van szükségem a középpályán. Hiányzik egy belső ember, és Busquets távozásával egy irányítóra is szükségünk van. Ennek kell lennie a prioritásnak"



12:09 - Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool bejelentette a világbajnok argentin Alexis Mac Allister szerződtetését. A klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint hosszú távú megállapodást kötött a Brightontól érkező 24 éves középpályással, akinek sajtóhírek szerint 35 millió font volt a kivásárlási ára.



10:49 - A szaúdi Al-Ahli érdeklődik Riyad Mahrez iránt, megerősítették és konkretizálják, hogy szeretnék leigazolni az algériai sztárt - de a Manchester Cityt egyelőre nem keresték meg. A Manhester City meggyőző összeget kérne Mahrezért, esély sincs arra, hogy ingyen elengedjék.

10:49 - Alexis Mac Allister ma írja alá szerződését a Liverpool játékosaként, ez a terv. A Brightont már tájékoztatták a kivásárlási záradék érvénybe lépéséről. Hamarosan itt az ideje a hivatalos bejelntésnek.

10:44 - Egyelőre semmi konkrétum nincs a Liverpool és a Barca között Franck Kessiéért. A legutóbbi pletykák ellenére ez az üzlet nem tartozik a Vörösök prioritásai közé. A játékos tábora is ragaszkodik az "álhírekhez". Xavi hamarosan beszélni fog Kessiéval a jövőjéről.

9:27 - Nordin Amrabat: "Sofyan a West Hamhez? Nem, ő a csúcsra akar jutni, és az a vágya, hogy Spanyolországban játsszon. A Barcelonánál magasan szerepel a listán, de ismeri a klub anyagi helyzetét. Több klub is érdeklődik Sofyan iránt" - mondta az ESPN-nek.

9:20 - A Hertha a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a következő szezonban is Dárdai Pál marad a klub vezetőedzője.

8:29 - A Manchester United már készül a nyitóajánlatára Mason Mountért, de a fő kérdés továbbra is a Chelsea álláspontja az árcédulával kapcsolatban. A Manchester United továbbra is nyugodt, mivel Mount nagyon akarja a váltást - a stratégiai játék folytatódik.

8:09 - Az Inter Miami fontolgatja, hogy ingyen megpróbálkozik Ángel Di María megszerzésével - úgy tudni, az üzlet feltételeiről tájékoztatják őket. Továbbra is Európa az elsődleges cél, a Benfica már bejelentkezett érte. Közben az Inter Miami továbbra is ragaszkodik Sergio Busquets leigazolásához.

7:54 - Rice: „Sok a találgatás a jövőmmel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy más klubok részéről is van érdeklődés, de végső soron még két évem van a West Hamnél. Majd meglátjuk. Szeretem ezt a klubot, én vagyok a csapatkapitány.”

7:49 - A Bayern München ingyen szerződtetné Raphaël Guerrerót a Borussia Dortmundtól. Teljes megállapodás született a hároméves szerződésről - 2026 júniusáig érvényes, ahogy Guerreiro mindig is szerette volna. Személyes feltételekről is megállapodtak. Az orvosi vizsgálatokra és az aláírásra a jövő héten kerül sor, de a megállapodást már megpecsételték. Az Atlético Madrid és az OGC Nice is akarta őt, de a döntés egyértelmű: Guerreiro a Bayernt akarja.

0:11 - A horvát válogatott kapusát, Dominic Livakovicot nézte ki a Tottenham a nyáron távozó Hugo Lloris pótlására. A Dinamo Zagreb hálóőrének piaci értéke a transfermarkt szerint csupán 12 millió euró.

0:02 - A Betishez kerülhet Adama Traoré. A Barcát is megjárt szélső szerződése lejár a Wolves-al, a Relevo pedig úgy tudja, a spanyol középcsapat szívesen látná soraiban.

Borítókép: Sport365