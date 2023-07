Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 13-án:

00:19 - A csütörtöki nap kulcsfontosságú lesz Onana ügyében. Az Inter és a Manchester United képviselői tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy végső megegyezésre jussanak a játékos átigazolása kapcsán.

Understand Thursday is the crucial day to make André Onana deal happen. Man United and Inter will speak tomorrow #MUFC



Optimism remains after negotiations in last hours — after some tense moment.



Next 24h will be very important for this deal, as expected since last week. pic.twitter.com/kSefOzEy22