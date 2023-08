Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 10-én, csütörtökön:

15:11 - Hirtelen nagy lehet a kereslet a spanyolért, ugyanis állítólag a Bayern München is kölcsön venné őt, és már ajánlatot is küldött érte, adott esetben pedig meg is vásárolná.

15:10 - Az Evening Standard szerint a Real Madrid a megsérülő Courtois helyére Kepát nézte ki a Chelsea-ből, aki kölcsönbe szereznének meg, vásárlási opcióval.

14:59 - A Galatasaray egész ügyesen erősíti keretét, legújabb fogása Leandro Parades lenne, akiért 6 millió eurót kínálnak a PSG-nek és a franciák rá is bólintottak erre. Megegyezés még nincs, az argentint az AS Roma is hívja.

14:42 - A Bournemouth megegyezett Alex Scott vételárát illetően. A mindössze 19 éves futballistáért összességében 25 millió fontot fizetnek a cseresznyések a Bristol Citynek, aki már túl is van az orvosiján és állítólag szerződését is aláírta.

14:25 - Pep Guardiola diplomatikusan semmit nem mondott Lucas Paquetáról: "Nem fogom kommentálni. Ő a West Ham futballistája" - mondta a sajtótájékoztatón.

14:09 - Ousmane Dembelé átesett az orvosi vizsgálatokon, minden rendben ment, így ennek a sztorinak is vége, és még a héten bemutathatják a PSG legújabb üdvöskéjét.

13:53 - Előbbi hír azért is zene a Manchester United füleinek, mert minél előbb letudják a Fred és Donny van de Beek féle megállapodásokat, annál előbb csöröghetnek át Olaszországba a Fiorentina képviselőihez Sofyan Amrabat szerződtetéséről beszélgetni. Rajta kívül még két középpályás van képben, de a marokkói áll a kívánságlista élén.

13:37 - A Fenerbache ajánlatot tett Fredért, összességében akár 15 millió eurót is fizethethetnek, ha minden feltétel megvalósul. A megbeszélések zajlanak, a törökök nagyon szeretnék leigazolni a brazil védekező középpályást.

13:25 - Hivatalos: Edson Alvarez csatlakozik a West Hamhez egy lehetséges bónuszokkal együtt 41 millió eurós üzlet keretein belül.

13:02 - Tyler Adams kapcsán megegyezett a Chelsea annak ügynökével, egy 20 millió fontos záradék ellenében tudnak lecsapni a fiatal középpályásra, ami a Leeds United kiesésekor lépett életbe. Adams ügynökével tíz napon át egyeztettek.

12:52 - Az Aston Villa azért akarja hirtelen leigazolni Nicoló Zaniolót, ert Emi Buendia keresztszalag sérülést szenvedett a tegnapi edzésen.

12:34 - Thiago Alcantara nem akar távozni Liverpoolból, és nem folytat megbeszéléseket az Al Ahlival. Sőt számtalan megkeresést utasított vissza Szaúd-Arábiából a vörösök kedvéért.

11:50 - Ha hinni lehet David Ornstein bejegyzésének, megszületett a megállapodás Harry Kane ügyében, és a játékosnál pattog a labda.

EXCLUSIVE: Bayern Munich have reached an agreement with Tottenham to sign Harry Kane, sources in Germany indicate. #FCBayern proposal worth above €100m accepted by #THFC. 30yo has been leaning towards staying but must now make a decision @TheAthleticFC https://t.co/mPjC3YPDnH — David Ornstein (@David_Ornstein) August 10, 2023



10:58 - Lucas Paqueta nagyon szeretne a Manchester City futballistája lenni, két forrás is megerősítette a Sky Sportsnak, hogy a kékek 60 millió fontot sem sajnálnának érte. Igaz, a West Ham valószínűleg ennyiért le sem ül tárgyalni velük.

10:22 - Az Aston Villa Nicoló Zaniolót szeretné. Monchi, a Villa igazgatója anno az Intertől vitte Rómába, most a Galatasaraytól igazolhat Angliába az olasz támadó.

09:52 - Az RB Leipzig állítólag lezárta Castello Lukeba szerződtetését és 35 millió eurót fizet a Lyonnak. A középső hátvéd öt évre ír alá, így Gvardiol utódja is megvan.

09:30 - Benjamin Pavard a Manchester Unitedba vágyik, Erik ten Hagnak azonban dönteni kell őt, vagy Todibot szerződteti. A vészterv Tapsoba.

08:59 - A KAS Eupen veheti kölcsön a Chelsea tehetséges kapusát, Gabriel Sloninát, aki egy évre kerül Belgiumba.

08:47 - Deivid Washington még a héten Angliába utazik, hogy véglegesítse átigazolását a Chelseahez. A kékek 16+4 millió eurót fizetnek, a szerződés 2029-ig szól majd.

08:29 - A Besiktas Ruslan Malinovsky leigazolásán dolgozik, és el is küldte már ajánlatát, de egyelőre nem kapott zöld lámpát a futballistától. Az ukránnak Anglia vagy Olaszország lenne a prioritás, a Torino vezetői meg is jelentek a történetben.

Besiktas are insisting for Ruslan Malinovskyi with both Olympique Marseille and player side. Turkish club now offering important contract but no green light from the midfielder



Understand Malinovskyi's priority remains Italy or England, Torino are pushing. Race is open. pic.twitter.com/2gxCYrKVeX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023



08:21 - A Chelsea is beszállt a Roméo Lavia kegyeiért folytatott harcba, 48 millió fontos csomagot küldtek a Southamptonnak. Zajlanak a megbeszélések, miközben a Liverpool utolsó hivatalos ajánlatát 45 millió fontról szólóan elutasították a szentek.

Chelsea have submitted formal bid to Southampton for Roméo Lavia worth £48m fee #CFC



Negotiations ongoing between clubs as Liverpool last proposal was worth £45m and rejected. pic.twitter.com/6NjHx5o8ZB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:17 - Castello Lukeba lehet Josko Gvardiol utódja az RB Leipzignál, míg a jelek szerint Geertruida nem igazol Lipcsébe.

Castello Lukeba, on his way to joining RB Leipzig as Gvardiol replacement — deal being finalised tonight



Geertruida deal, off as revealed earlier today. https://t.co/euKz1VJDbK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:12 - A Paris Saint-Germain továbbra is nyitva tartja a lehetőségét annak, hogy tárgyaljon Randal Kolo-Muaniról. Sőt, megbeszéléseket már folytattak is a hét elején, melyek teljesen függetlenek voltak a már megszerzett Goncalo Ramostól.

Paris Saint-Germain keep talks open for Randal Kolo-Muani. Not imminent — but deal remains on, both player and clubs side with Eintracht #PSG



Kolo-Muani was never alternative to Gonçalo Ramos and contacts took place also earlier this week. pic.twitter.com/NoxUOJPKLJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:07 - A Real Sociedad és a Manchester United Donny van de Beek kölcsönszerződéséről tárgyal. Annak díjáról, a fizetése fedezésének arányairól, és egy vásárlási opcióról 2024-re. A holland középpályás örömmel csatlakozna a spanyolokhoz, meggyőzte a projektjük.

Real Sociedad and Manchester United are still negotiating for van de Beek



Discussion ongoing about loan fee, how to cover Donny’s salary and also option to buy clause in 2024.



Understand van de Beek’s keen on the move and attracted by Real Sociedad project. pic.twitter.com/TLk2LJ7uvS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:00 - Charlie Patino egy évre a Swanseahoz kerül az Arsenalból kölcsönbe.

Patino to Swansea, deal agreed — here we go confirmed, one year loan https://t.co/FXRI2aUzZu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



00:13 - Az Ath. Paranaense elnöke kizárta, hogy a Barcelona augusztusban elhozza Victor Roquét. A Dembélé távozásával előtérbe kerülő brazilra nagy szüksége van klubjának, így kérik a katalánokat, hogy tartsák tiszteletben az eredetileg megbeszélteket.

EXCL — Athl. Paranaense CEO Mattos: “There’s no chance for Vitor Roque to leave and join Barça in August”.



“He will leave in January, that was the pact with Barça and it will be respected”.



“We need him for final 20 games and to qualify for Copa Libertadores 2024”. pic.twitter.com/gu3P8swxno — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

00:09 - Jelenleg a Manchester United az esélyes Benjamin Pavard átigazolása kapcsán. A játékos érdeklődik a ten Hag által képviselt projekt iránt. A francia ára 30 millió euró körül lehet majd.

ManUtd, at this stage the favorite in the poker for Benjamin #Pavard!



Pavard can really imagine to join #MUFC as Ten Hag wants him

Concrete talks are ongoing and positive

Price valuation: Around €30m.



Tuchel wants to keep him. Pavard wants to leave Bayern.… pic.twitter.com/iFO3aRGnAW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 9, 2023

Borítókép: Sport365