8:10 - "Minden reggel arra ébredek, hogy más klubhoz igazolok" - mondta Dominik Livakovic, a Dinamo Zágráb válogatott kapusa, aki iránt a Villarreal, a Fiorentina és a Fenerbahce is érdeklődött.



7:59 - Moises Caicedo megszerzése érdekében legalább 70 millió eurós ajánlatot kell tennie a Chelsea együttesének. A Brighton 21 éves futballistája szívesen csatlakozna a londoniakhoz, már csak a kluboknak kell dűlőre jutnia.



7:55 - A Barcelonába tartó brazil támadó, Vitor Roque két angol klubtól is ajánlatot kapott. A Manchester United és a Tottenham is százmillió euró feletti összeget ajánlott, amit a futballista menedzsere is megerősített, de hozzátette, ügyfelét ez nem érdekli, ő a Barcához akar igazolni.

00:19 - A csütörtöki nap kulcsfontosságú lesz Onana ügyében. Az Inter és a Manchester United képviselői tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy végső megegyezésre jussanak a játékos átigazolása kapcsán.

00:14 - A PSG informálódott Dusan Vlahovic helyzetéről. A Juventus kizárólag komoly ajánlat ellenében lenne hajlandó elengedni a támadót.

00:11 - Nicoló Schira számolt be arról, hogy a Galatasaray megpróbálja elhozni a PSG-től Leandro Paredest.

