A napokban egyre erősebbek lettek azok a híresztelések, miszerint Luis Suárez az Inter Miami csapatához igazol, ahol újra együtt játszhatna korábbi csapattársaival, Lionel Messivel, Jordi Albával és Sergio Busquets-el.



A Miami már a nyáron is szerződtetni akarta a Gremio csatárát, ám akkor a klub ezt nem engedte.

A 36 éves játékos most engedélyt kapott a távozásra, és már meg is erősítette, hogy klubot vált. Az Inter Miamihoz igazolása olyannyira magától értetődő, hogy már az amerikai klub vezetőedzője, Gerardo Tata Martino is pozitívan nyilatkozott róla.

Ezen felül a Miami már megvált Josef Martíneztől, akinek a helyére érkezhet az uruguayi.

Most a Gremio edzője, Renato Gaucho is alátámasztotta a híreket nyilatkozatával:

„Ez az ő döntése, szeretném, ha maradna, de őszintének kell lennem a rajongókkal. Csodára lenne szükség ahhoz, hogy Suárez nálunk maradjon…”

Luis Suárez eddig 47 meccsen lépett pályára a Gremio színeiben, ahol 20 gólt szerzett és 16 gólpasszt osztott ki.

Fotó: Pedro H. Tesch/Getty Images