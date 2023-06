A nemzetközi sportsajtó egy emberként követi, hogy mi lesz a vége a ma reggel kirobbant Mbappé-sagának.



A pletykák természetesen a játékosokhoz is eljutnak, így nem csoda, hogy a téma előkerült a francia válogatott sajtótájékoztatóján is.

A Real Madrid középpályását, Eduardo Camavingát kérdezték, hogy mit szólna honfitársa érkezéséhez.

„Nagyon boldog lennék, ha a Real Madridhoz igazolna!” – vágta rá habozás nélkül.

„Kyliannal viccelődtünk már a jövőjével kapcsolatban, de ez köztünk marad. Nem változott emiatt a hozzáállása, jó állapotban van.”



Camavinga on Mbappé: “You have seen that he has already spoken. I have nothing to say. I would be very happy if he comes to Real Madrid.” pic.twitter.com/eE1BzcDj9Z