A Bayern München gyorsan reagált Benjamin Pavard távozására, ugyanis 30 millió euró fejében szerződtették a Galatasaray kiváló hátvédjét, Sacha Boey-t.



A francia 2028 nyaráig ír alá, miután kulcsszereplője lett a Galatasaray csapatának. Átigazolási díja teljesítménybónuszokat is tartalmaz, amivel a végleges vételára 32-33 millióra kúszhat fel.

Boey mindössze 23 éves, 2021-ben mindössze egymillió euróért érkezett a törökökhöz, így nem túlzás kimondani, szédítő mértékben sokszorozta meg értékét.

A hírek szerint Boey hatására a nyáron új csapatot kereshet magának Mazraoui is, aki jelenleg sérüléssel bajlódik.

News #Boey: At FC Bayern, there is surprise over the figures published by Galatasaray.



Yes, there were further negotiations during and after the medical yesterday



However, the confirmed transfer fee guaranteed is said to be below €30m, not €30m.



