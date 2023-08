Fabrizio Romano, a legnagyobb transzfermágus is beszámolt arról, hogy Bolla Bendegúz, a magyar válogatott hátvédje kölcsönben távozik a Wolverhampton csapatától és a svájci Servette-hez ír alá.



Bollára a svájciaknak vételi opciója is lesz, ennek összege azonban nem került nyilvánosságra.

A játékost 2 millió euróért szerződtette a Premier League klub még 2021-ben, azóta pedig kölcsönben szerepelt a Grasshoppersnél. A közeg tehát nem lesz új számára, szintén a svájci bajnokságban kell majd bizonyítania, csak egy új csapatban.

Az orvosi vizsgálatokon a fehérvári születésű védő ma átesett, így a hivatalos bejelentés is bármelyik pillanatban megérkezhet.

Bendeguz Bolla has completed medical tests at Swiss side Servette and leaves Wolves on loan deal. #WWFC



Buy option clause included, confirmed. https://t.co/SGNCxQk7o7