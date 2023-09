Bernardo Silva és Dani Olmo is nemrég kötöttek új szerződést klubjukkal, ami azonban még ennél is érdekesebb, hogy a Mundo Deportivo szerint mindkettőjük esetében került egy különleges kitétel a szerződésbe.



Olmo a Red Bull Leipzig csapatával írt alá 2027 nyaráig, ebbe az új kontraktusba pedig be lett iktatva egy passzus, ami a játékos számára 60 millió eurós távozási záradékot ír elő. Ez azonban csak és kizárólag a Barcelona számára aktiválható.

Szinte kotta-ugyanez került bele Bernardo Silva 2026-ig szóló Manchester City-vel kötött szerződésébe is. A portugál kivásárlási ára a lap szerint szintén 60 millió euró, és szintén csak a Barcának van lehetősége aktiválni.

Izgalmas elköteleződés ez a két játékos részéről, azonban a Barcelona számára egyelőre nem látható tisztán, hogy mikor lesz lehetőségük 60 millió eurót költeni. Jelenleg ez egy teljes szezonra is elképzelhetetlennek tűnik, hát még egy játékos esetében.

