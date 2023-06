A napokban derült égből villámcsapásként érhette a Real Madrid-szurkolókat, hogy kedvencük, Karim Benzema nem tervezi meghosszabbítani nyáron lejáró szerződését.



A hírek szerint a francia csatár kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot a szaúdiaktól. A Bernabeudigital szerint a játékos már kérte is Florentino Perezt, hogy engedjék őt útjára.

Érdekesség, hogy Benzema már búcsúzkodik a közösségi médiában, legalábbis erre enged következtetni az, hogy megosztotta Julian Laurens erősen „elköszönésszagú” bejegyzését.

A francia ügyével párhuzamosan Lionel Messi átigazolási ügyének végére is pontot tennének az arabok. Az argentin edzője, Christophe Galtier hivatalosan is megerősítette, hogy Messi elhagyja a PSG-t, Fabrizio Romano pedig arról számolt be, nem kell már sok ahhoz, hogy a Bolha határozzon a jövőjét illetően.

A szaúdiak sportminisztere mindenesetre bizakodó, méghozzá olyannyira, hogy legutóbbi megszólalásakor gyakorlatilag tényként kezelte a két játékos érkezését:

„Mindkettőjüket leigazoljuk-e? Meg kell várni a klubok hivatalos bejelentéseit. Hamarosan megtörténik…”

Fotó: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images