Jude Bellingham hivatalosan is bemutatásra került Madridban, így az első sztárigazolás már bezsákolva.



Most a Real Madrid vezetőinek legnagyobb feladata az, hogy a távozó Karim Benzema helyére egy kompetitív támadót igazoljanak a nyáron. Mbappé botránya miatt természetesen most ő a legtöbbet emlegetett opció, azonban a habfehérek rutinosabbak annál, mint hogy csak egy vasat tartsanak a tűzbe.

A német BILD értesülései szerint a madridiak figyelik Bellingham dortmundi csapattársát, a még mindig csak 21 éves Karim Adeyemit is, aki tavaly érkezett a németekhez a Salzburgból, első idényében pedig 32 meccsen kilenc gólt és hat gólpasszt jegyzett.

Real Madrid are specifically looking for more SPEED in their attack. That's why they want Adeyemi. @BILD #rmalive pic.twitter.com/UOWL48Aa9G

Azonban Adeyemi sem lenne olcsó mulatság, hiszen a sárga-feketék 80 millió euró alatt biztosan nem szeretnék elengedni, szerződése pedig 2027-ig köti őt Dortmundba.

Adeyemi még a Red Bull Salzburgban focizott együtt a magyar válogatott sztárjával, Szoboszlai Dominikkal. A két játékos barátsága a mai napig kitart, hiába szerepelnek más klubcsapatban, remek viszonyt ápolnak egymással.

Dominik Szoboszlai hit the Karim Adeyemi celebration after securing the 3-1 win over Bayern Munich this weekend and essentially handing the keys to the trophy to Dortmund.



Tribute to his bro pic.twitter.com/IdOC1xh5i1