A Bayern München a tervekkel ellentétben már most télen magához láncolja Bryan Zaragozát, aki a Granadától érkezik.



A spanyol válogatott játékos csak nyáron csatlakozott volna, de Kingsley Coman sérülése után a bajorok úgy döntöttek, már most megszerzik.

A tavaszi félévre még csak kölcsönbe érkezik, nyáron pedig véglegessé válik a transzfer. A kölcsönért 3-4 millió eurót fizetnek a müncheniek.

Christoph Freund about Bryan #Zaragoza:



„Bryan sees his future at FC Bayern – this future begins right now. We are very pleased that he will already strengthen us in the second half of the season.“



Zaragoza says:



„I'm joining FC Bayern to continue growing in one of the… pic.twitter.com/km7M3KS6qM