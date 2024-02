Kylian Mbappé bejelentette, hogy szerződése lejártával nyáron elhagyja a PSG-t, ezzel gyakorlatilag valóra vált Nasser Al-Khelaifi klubelnök rémálma, ugyanis így ingyen kell elengedniük többszáz milliót érő gyémántjukat.



Ennek ellenére a párizsiak nem fognak fukarkodni, ugyanis úgy döntöttek, mélyen a zsebükbe nyúlnak, és igyekeznek nyáron úgy megerősíteni a keretet, hogy Mbappé kiesése ellenére is versenyképesek maradhassanak.

Fabrizio Romano információi szerint a klub három posztra szeretne igazolni:

Vásárolnának egy topjátékost a támadóharmadba, aki lehet akár szélső, akár középcsatár. Célja, hogy helyettesítse Mbappét.

Szintén egy topjátékost szereznének a középpályára, itt konkrét jelöltekről is írt a transzferguru, Bernardo Silva és Bruno Guimares személyében.

Terveznek egy feltörekvő, de már a legmagasabb szinten is bizonyított védőt is venni, aki a jelen mellett a jövőt is képviseli. Itt Leny Yoro neve merült fel, illetve szóba került Matthijs de Ligt is.

Fotó: Tim Clayton/Corbis via Getty Images