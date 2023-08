Luka Modric szerepe megváltozott a Real Madridnál. A kezdőből Carlo Ancelotti a kispadra ültette. Az olasz azzal indokolja a döntést, hogy hosszú még a szezon, és lesz ideje a horvátnak főszerepet játszani, de már nem úgy, mint eddig.

Modric egy szezonra hosszabbított a klubbal, de nyitva hagyta az ajtót, hogy még a piac zárása előtt távozzon, és mind az arab futball, mind pedig az MLS körülrajongja. Legutóbb David Beckham beszélt vele, akivel állítólag a hétvégén a horvátországi Sipan szigetén egyezett meg az 'El Desmarque' szerint. A tengerparton látták őket beszélgetni, és az Inter Miami tulajdonosa megpróbálhatja meggyőzni őt, hogy csatlakozzon a Messivel az idei szezonban sikeres projekthez. Ez egy igazán vonzó ajánlat lehet egy olyan játékos számára, aki tudja, a Real Madridban eltöltött sikeres pályafutása után már nem lesz ugyanolyan fontos szereplő.

Luka Modric and David Beckham together during the weekend. pic.twitter.com/R7Ga0jnRHu — Madrid Zone (@theMadridZone) August 28, 2023

A madridiak biztosak benne, hogy Modric nem fog távozni. Továbbra is a legmagasabb szinten akar játszani, és a jövő nyári németországi Európa-bajnokságra szeretne felkészülni. Nem mondott le a válogatottságról, és izgatottan várja, hogy továbbra is vezesse azt. Tudja, hogy a Real Madridnál maradva biztosíthatja, hogy továbbra is a legmagasabb szinten maradjon, annak ellenére, hogy szeptember 9-én lesz 38 éves. A kora már korlátozza az állóképességét, bár továbbra is odafigyel magára, hogy minden egyes alkalommal, amikor játszik, a legjobb teljesítményt nyújthassa.

A horvátnak van ideje elgondolkodni azon, hogy maradjon-e a Real Madridnál vagy sem. Az MLS átigazolási ablaka szeptember 15-én zárul, az arab átigazolási időszak pedig szeptember 20-án. Hamarosan jön a válogatottszünet, ahol Horvátország Lettországgal és Örményországgal játszik Európa-bajnoki selejtezőt, és várhatóan szeptember 13-án tér vissza Luka Madridba. Addigra már dönthet, és a klubnál remélik, hogy a teljes szezonban marad.

Borítókép: Tim Nwachukwu/Getty Images