Bár Ronald Araujo nincs a legjobb formában, az FC Barcelona játékosa még mindig óriási figyelmet kelt. Florian Plettenberg német újságíró elárulta, hogy a spanyol címvédő mennyit vár a védőért.

Ronald Araujo az egyik legforróbb név a téli átigazolási időszakban. Bár az uruguayi válogatott átigazolása kissé valószínűtlennek tűnik, a Bayern München és a Manchester United is sorban áll érte.



Az FC Barcelona nagyon óvatos a 24 éves játékos eladásával kapcsolatban, egy ilyen lépés gyakorlatilag kizárt, de azért megszabtak egy árat. Plettenberg szerint az ajánlatoknak legalább 80 millió eurónak kell lennie.

News Ronald #Araujo: ManUtd have inquired about the 24 y/o! #MUFC informed about transfer fee and contract details …



They received the same information as Bayern: The transfer package in winter would be over €80 million. And Araujo wants to stay at Barca in winter…… pic.twitter.com/Z9ihbpVWXt