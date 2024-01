Tulajdonosi változással és vereséggel zárta az évet a Manchester United. A hetedik helyen álló együttesnél a télen jelentős játékosmozgás várható.

Ten Hag vezetőedző, Patrick Stewart igazgató és John Murtough sportigazgató feladata, hogy új futballistákat keressenek a piacon, az angol The Athletic pedig azt írja, hogy a United elsősorban a támadósorban szeretne erősítést, a szűkített lista három nevet tartalmaz.

Ezek a Bundesligában szereplő játékosok. A Bayern két tapasztalt, 34 éves támadója Eric Choupo-Moting és a legendás Thomas Müller. A korukból fakadóan mindketten valamivel alacsonyabb áron lehetnek elérhetőek.

A drágább opciók között szerepel Serhou Guirassy, akit a Stuttgart a nyáron kilencmillió euróért vett meg a Rennes-től. A guineai a szezon egyik legjobb átigazolásának bizonyult, 16 meccsen nem kevesebb, mint 19 gólt szerzett, az ára pedig 40 millió euróra emelkedett, ezért a három jelölt közül ő lesz a legnehezebben elérhető a Vörös Ördögök új csatára.

Ahhoz azonban, hogy pénzt szerezzen a vásárlásra, a Unitednek el kell majd adnia. Akár nyolc játékostól is megválhatnak. A brazil középpályás Casemiro közel áll ahhoz, hogy Szaúd-Arábiába költözzön, míg a szélső Jadon Sanchót kitették a csapatból, mert nyilvánosan kritizálta Ten Hagot, vélhetően előbb kölcsönadják, mielőtt nyáron véglegesen megválnának tőle.





Amad Diallo és Hannibal Mejbri is szerepel az átadólistán, négy játékosnak pedig nyáron lejár a szerződése, de ők már most elhagyhatják az Old Traffordot: Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Johnny Evans és Tom Heaton valószínűleg már nem húzza magára a manchesteriek mezét.

Borítókép: Michael Steele/Getty Images