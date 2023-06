A hírek szerint a Real Madrid érdeklődik Lautaro Martinez iránt, akit Karim Benzema alternatívájaként tartanak számon.



A 25 éves argentin pár éve a Barcelona érdeklődését már kibekkelte, az olaszok pedig ugyanazzal a stratégiai nyugalommal állnak a királyi gárda érdeklődéséhez is.

„Lautaro mentalitása lenyűgöző, tisztelik őt a pályán és azon kívül is. Teljesen nyugodt vagyok a jövőjét illetően, hisz látom, mennyire szeret itt lenni.”



„A Real Madrid? Nem tudok semmi konkrétat, de teljes nyugalommal állunk ehhez a kérdéshez is.” – mondta el Javier Zanetti, a klub alelnöke.

