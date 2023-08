Egyelőre nem teljesen biztos ki lesz az, csak annyi, hogy az Inter csapata mindenképpen szeretne igazolni egy olyan futballistát, aki képes gólokat lőni.

Piero Ausilio legutóbbi nyilatkozata alapján jó esély mutatkozik arra, hogy ez nem más lesz, mint az Arsenal támadója, Floarin Balogun.

„Akarunk valakit, aki gólokat tud lőni és természetesen Balogun az egyik lehetséges célpontunk, de nem az egyetlen, akit figyelünk.”

A fekete-kékek nemrég még Gianluca Scamacca megszerzésében bíztak, de ő végül az Atalanta hívására mondott igent. Kisebbfajta döbbenetet váltott ki Romelu Lukaku viselkedése is, akinek előbb hosszú hetekig dolgoztak az olaszok a végleges megszerzésében, majd amikor már szinte minden kész volt a megállapodás tekintetében, a belga kámforrá vált, még a telefont sem vette fel senkinek. Ettől függetlenül az újságírók rákérdeztek, amire egyértelmű válasz érkezett.

