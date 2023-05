Egy ideje már találgatás tárgyát képezi Declan Rice jövője. A West Ham tehetsége aligha marad jövőre is a West Ham-ben.



A középpályással a Manchester City-t, a United-et és a Chelsea-t is összefüggésbe hozták, Tim Sherwood szerint azonban nem ezek lennének számára a tökéletes megoldások.

A Tottenham korábbi menedzsere úgy véli, az Arsenalban jó helye lenne.

„Meglepődnék, ha jövőre is a West Ham-ben lenne. Erősen pletykálják vele kapcsolatban az Arsenalt, és szerintem ez lenne a tökéletes megoldás. Ott nagy változást tudna hozni.”



„Granit Xhaka jó eséllyel távozik, Rice pedig tökéletes jelölt arra, hogy őt pótolja.”

