A Marca elsőként számolt be arról, hogy az Unai Emery vezette Aston Villa pole-pozícióba került Marco Asensio leigazolásában.



A tréner személyes kérése a Real Madridtól ingyen távozó támadó szerződtetése, akire nagy felelősséget hárítana, hisz a következő idényben a bajnokságon túl az EKL-ben is bizonyítaniuk kell majd.

A játékos jelenleg mérlegeli lehetőségeit, azonban az Aston Villa egy izgalmas projekttel állt elé, a nemzetközi kupaindulás pedig egy további jó pont.

Marco Asensio is very close to joining Aston Villa on free transfer



