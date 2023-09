Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac utolsó napjára fordultunk, lássuk mi történik szeptember elsején, a zárónapon:



08:06 - A Lazio bejelentkezett Mason Greenwoodért. A Manchester United futballistája karrierje újrakezdésén dolgozik, korábban török klubok is érdeklődtek iránta.

Lazio have been offered the possibility to sign Mason Greenwood from Man United in the final hours of the summer transfer window. ???????????????????????????????? #DeadlineDay



No decision has been made as of now. pic.twitter.com/hHig0eMe4N