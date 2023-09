Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac utolsó napjára fordultunk, lássuk mi történik szeptember elsején, a zárónapon:

16:30 - Sofyan Amrabat átesett az orvosi egy részén, most pedig Manchesterbe urazik, hogy aláírja 10 millió eurós kölcsönét az angol klubhoz.

Understand Sofyan Amrabat has already completed first part of medical tests as new Manchester United player!



He’s now set to fly to Manchester in order to complete €10m loan move.



Documents being prepared between clubs with Fiorentina. pic.twitter.com/2aSEcLhy29 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

16:25 - Az Atlético Madrid kölcsön plusz vételi opcióra tett ajánlatot Pierre Hojbjergért. A Spurs nem szeretné viszont ilyen módon elveszteni a középpályását.

Told Atlético Madrid already presented verbal proposal for Pierre Højbjerg on loan with buy clause #Atléti



Deal currently complicated as initial proposal not matching Tottenham expectations. Atléti still on it. pic.twitter.com/f3tfGMR4Vx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

16:21 - Elfogadták a Burnley 31,5 millió fontos ajánlatát Ian Maatsen-ért. A Chelsea szeretné, ha lenne az alkuban részesedés a későbbi eladásból is. A játékos még nem mondott igent a csapatnak.

Burnley have agreed £31.5m package deal for Ian Maatsen from Chelsea — fee includes add ons. There’s still no green light from player side



Chelsea would also have sell on clause as part of the deal. pic.twitter.com/Cyj851swvL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

16:16 - Sergio Reguilon aláírta szerződését a Manchester Uniteddel.

Sergio Reguilón has signed his contract as Manchester United player. Official shortly. #MUFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

16:12 - Diego Ricónak nincs helye a Real Sociedadnál. Tierney érkezésével és Munoz jó teljesítményével a harmadik helyre esett vissza a házi balhátvédrangsorban, így megválnának tőle. A Getafe érdeklődik a játékosért.

16:07 - Az Espanyol tárgyal a Szpartak Moszkvával Keita Baldé érkezéséről. Kölcsönbe érkezne a spanyolokhoz, vételi opcióval.

16:02 - "Szükségünk volt egy nagy játékosra!" - De Zerbi, a Brighton edzője le van nyűgözve Fati érkezésétől.

15:54 - Trevoh Chalobah szeretne a Bayern München együtteséhez igazolni, kérdés, hogy a két klub meg tud-e egyezni a határidő letelte előtt.

Trevoh Chalobah wants to join Bayern. Looks like last minute Bayern move or staying at Chelsea for English CB. ???????????????????????????? pic.twitter.com/Ukvl9FPPJf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

15:45 - Óscar Rodríguez kölcsönben a Getafe csapatánál folytatja, klubja hamarosan bejelenti.

15:38 - Ibrahim Sangare ügyében megvan a megegyezés, a PSV 35 millió eurót kap a futballistáért, aki a ma különösen aktív Nottinhgam Forest együtteséhez igazol.

15:30 - Abde a Betishez igazol, a sevillai klub megegyezett a Barcelona együttesével.



15:17 - Neal Maupay, az Everton csatára kölcsönben a Brentford csapatánál folytatja, kivásárlási opcióval.

15:12 - A Manchester United fiatal védője, Alvaro Fernandez a Girona csapatában szerepel kölcsönben.

15:08 - A szaúdiak újabb ajánlatra készülnek Salah ügyében. A liverpooliak álláspontja változatlan, a 150 millió font értékű összegre is nemet mondtak.

15:07 - A Sunderland Párizsból igazolna, a fiatal Timothy Pembele iránt tett ajánlatot a másodosztályú klub.

15:01 - Brennan Johnson kapcsán megegyezett a Tottenham és a Nottingham Forest, a londoni klub 45 millió fontot fizet a támadóért.



14:28 - Megszületett a megállapodás Amrabat ügyében a Manchester United és a Fiorentina között.

Sofyan Amrabat to Manchester United, here we go! Agreement in place — more to follow ???????? #MUFC pic.twitter.com/xWx2g5kodx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023



14:18 - Joao Cancelo visszahozatalán dolgozik a Bayern München, habár korábban arról volt szó, hogy a portugál védő a Barcelona játékosa lesz.

14:17 - A Brighton bejelentette Ansu Fati kölcsönvételét, a húsz éves futballista Barcelonából érkezik

14:12 - Nicolas Pepe szerződését felbontja az Arsenal. A négy éve érkezett szélsőnek megpróbáltak csapatot találni, de nem jártak sikerrel. A futballista nem része Mikel Arteta elképzeléseinek.

13:51 - A Rangers védője iránt számos angol klub érdeklődött, de végül Leon King marad csapatánál.



13:45 - Pochettino: vége a költekezésnek, valószínűleg nem érkezik több játékos, a kerettel boldog vagyok - nyilatkozta a Chelsea vezetőedzője.

13:31 - Százmillió fontot és bónuszok formájában további 50-et ajánlott szóban az Al Ittihad Mohamed Salah játékjogáért a Liverpoolnak, de az angol klub nem fogadta el.

13:25 - Jonny Evans rövidtávú szerződést köt a Manchester United csapatával. A 35 éves védő korábban a Leicester színeiben szerepelt, de csapata kiesett a legmagasabb osztályból.

13:10 - Kolo Muani 90 millió euróért kerülhet Párizsba, a PSG és a Frankfurt megállapodott a vételárban.



13:05 - A Wolverhampton új kiszemeltje Jean-Ricner Bellegarde, a Strasbourg 25 éves francia középpályása.

12:52 - A Fiorentina megtalálta Amrabat utódját, aki így Manchester felé veheti az irányt. A firenzeiek a Sassulo középpályását, Maxime Lopezt vásárolják meg.

12:50 - Tárgyalásban a Bayern München és a Chelsea Trevoh Chalobah ügyében, a védőt kölcsönvenné a német csapat, a londoniak inkább az értékesítést favorizálnák.

12:46 - Az Aston Villa bejelentette Clement Lenglet kölcsönvételét. A Barca futballistája az előző szezont a Tottenham színeiben töltötte.

12:44 - Sivert Mannsverk az Ajaxhoz igazolt a Molde együttesétől, a középpályással öt éves szerződést kötöttek a hollandok.

12:31 - Aktív ma a Nottingham, Ibrahim Sangare 30 millió font ellenében érkezhet a PSV csapatától.

12:19 - A Milan kölcsönvenné Patson Dakát a Leicester csapatától.

12:18 - A Nottingham Forest megegyezett Odisseas Vlachodimos szerződtetéséről. A Benfica kapusa jelenleg Anglia felé tart, hogy átessen az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálaton.



12:16 - Brennan Johnson a Tottenhamhez igazolhat, a walesi futballistát 50 millió font ellenében veszik meg a Nottingham Forest csapatától.

12:06 - Johan Bakayoko iránt több PL-csapat is érdeklődik, de ő a PSV-ben szeretne maradni, hogy a Bajnokok Ligájában játszhasson.

11:55 - Papu Gómez szerződését felbontotta a Sevilla, az argentin középpályás szabadon igazolható.

11:53 - Alex Iwobiért 22 millió fontot fizet a Fulham, a középpályás orvosi vizsgálaton vesz részt a londoni klubnál.

11:50 - Lloyd Kelly iránt érdeklődik a Tottenham, a Bournemouth védőjéért felajánlották Eric Diert, de ő inkább külföldre igazolna, Kerkezék pedig nem szándékoznak eladni a játékosukat ilyen közel a határidőhöz.



11:34 - A Tottenham továbbra sem tett le Conor Gallagher leigazolásáról, a mai határidő előtt még benyújtanak egy ajánlatot.

11:30 - Matheus Nunes a Manchester City csapatában folytatja pályafutását.

11:24 - Leonardo Bonucci először szerepel külföldön, az Union Berlin bejelentette az olasz védő szerződtetését.

Remember this, Unioner.

There are few people on earth who understand the art of defending better than this man.

It is a great honour and a privilege to have him here.

Eisern!!! pic.twitter.com/NBGBPtblge — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) September 1, 2023

11:12 - Alex Iwobi orvosi vizsgálaton vesz részt a Fulham csapatánál.

11:01 - Nuno Tavares kölcsönben a Nottingham Forest együtteséhez igazolt, klubja meg is vehet a védőt az Arsenaltól, 12 millió fontért.

11:01 - Tommy Doyle, a Manchester City középpályása a Wolverhampton csapatában folytatja, kölcsönben, kivásárlási lehetőséggel.

Doyle in on deadline day ✍️



Welcome to the pack, Tommy! ???? pic.twitter.com/1WQXnPJvj0 — Wolves (@Wolves) September 1, 2023



10:50 - Hamarosan újabb bejelentés jöhet Manchesterben: Sergio Reguilon átesett az orvosi vizsgálaton, a Tottenham védője kölcsönben érkezik, ami januárban megszakítható.

10:43 - Az Everton csatára, Tom Cannon a Leicester együttesénél vesz részt orvosi vizsgálaton, miután a két csapat megállapodott a 7,5 millió font értékű vételáron.

10:41 - Paulo Bernardo, a Benfica középpályása a Celtichez igazol, egyelőre kölcsönben, vásárlási opcióval.

10:37 - Georginio Wijnaldum a szaúdi Al-Ettifaq csapatához igazolhat. A PSG futballistája az előző szezont kölcsönben Rómában töltötte.

10:35 - Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere szerint Salah esetében nincs változás, továbbra sem kaptak ajánlatot. Ryan Gravenberch ügyében pedig egyelőre nincs mit bejelenteni.

10:34 - Rob Holding, az Arsenal védője iránt a Crystal Palace és a Sevilla is érdeklődik.



10:30 - Bejelentette Palmer szerződtetését a Chelsea.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

10:25 - Az Everton továbbra is tárgyalásban áll Wilfried Gnonto megszerzéséért a Leeds Uniteddel, a liverpooli csapat fő célpontja a szélső.



10:18 - Távozott a labdarúgó OTP Bank Ligában legutóbb bronzérmes Debreceni VSC-től Antonio Mance, aki a kupagyőztes Zalaegerszegnél folytatja pályafutását.

10:11 - A katari bajnok Al Duahil közel áll ahhoz, hogy szerződtesse Philippe Coutinho-t.

10:01 - "Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Manchester Unitedhez csatlakozhatok, és az első török játékos lehetek, aki ezt a hihetetlen klubot képviseli. Szenvedélyesen vágyom a sikerre, és mindent meg fogok tenni, hogy segítsek ennek a különleges csapatnak elérni az ambícióinkat." - nyilatkozta Altay Bayindir, aki a Fenerbahce csapatától érkezett.

10:00 - Taylor Harwood-Bellis kölcsönben a Southampton csapatában folytatja kölcsönben. Amennyiben feljutnak a Premier League-be, 20 millió fontért megvásárolhatják a City futballistáját.



09:38 - Altay Bayindir a Manchester Unitedhez igazol. A török kapusért 6-7 millió eurót kap a Fenerbahce.

Altay Bayindir signs as new Man United goalkeeper, here we go! Turkish GK will be new backup option to replace Dean Henderson ???????? #MUFC



Fenerbahçe will receive fee in the region of €6/7m. pic.twitter.com/Vxtx97Asbh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

09:29 - A Sevilla Victor Nelssonnal szeretett volna erősíteni, de a Galatasaray nem kívánja kölcsönadni.

Sevilla have asked for Victor Nelsson as new centre back on loan. Galatasaray have rejected that approach. ???????? #DeadlineDay



Sevilla want to try again but deal looks difficult. pic.twitter.com/SYs7soczaj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

09:16 - Davy Klaasen az Interhez igazol. A holland középpályás két évre szóló szerződést köt a tavalyi szezon BL-döntősével.

Davy Klaassen to Inter, here we go! Told player is already in Milano for medical to complete permanent move from Ajax ⚫️???????????? #DeadlineDay



Contract until June 2025, agreement in place between clubs to be signed later today. pic.twitter.com/IRTbNrBirD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

09:14 - Tosin Adarabioyo, a Fulham középhátvédje a Monaco csapatához igazolhat, a tárgyalások zajlanak.

09:04 - Megérkezett Liverpoolba Ryan Gravenberch. A 21 éves középpályás orvosi vizsgálaton vesz részt, az angolok 40 millió euróért veszik meg a Bayern Münchentől.



08:55 - Trevoh Chalobah ügyében tovább zajlanak az egyeztetések, a Chelsea védője iránt a Bayern München érdeklődik.

08:54 - Juan Bernat, a PSG bal oldali védője kölcsönben a Benfica csapatában folytathatja.

08:53 - Armel Bella-Kotchap túl drága a dortmundiaknak, így marad a Southampton játékosa.

08:44 - Japhet Tanganga, a Tottenham védője kölcsönben a német élvonalban szereplő Augsburg csapatában folytatja, klubja később meg is vásárolhatja.

08:34 - Joao Palhinha engedélyt kapott, hogy Münchenbe repüljön, de az orvosi vizsgálatokon még nem vehet részt.

✈️ ???? João #Palhinha: Understand he has received the permission to fly to Munich this morning! ???? light for the flight!



But: NO ???? light for the medical yet as more details have to be clarified. Replacement for Fulham etc. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/JY95IFrrmw — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 1, 2023

08:31 - A szaúdi Al Ittihad nem adja fel, Salah iránt újabb ajánlatot készülnek tenni, ráadásul ott egy héttel később zárul az átigazolási időszak. Ugyanakkor a Liverpoolnál egyértelművé tették, nem kívánják eladni.

08:17 - A Fulham már Joao Palhinha. utódját keresi, felvették a kapcsolatot a Manchester Uniteddel Scott McTominay szerződtetése kapcsán.

08:09 - Divock Origi iránt három angol csapat is érdeklődik: a Burnley, a Fulham és a Nottingham Forest is vinné az AC Milan támadóját.



08:06 - A Lazio bejelentkezett Mason Greenwoodért. A Manchester United futballistája karrierje újrakezdésén dolgozik, korábban török klubok is érdeklődtek iránta.

Lazio have been offered the possibility to sign Mason Greenwood from Man United in the final hours of the summer transfer window. ???????????????????????????????? #DeadlineDay



No decision has been made as of now. pic.twitter.com/hHig0eMe4N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

07:55 - Roman Jaremcsuk személyében ukrán csatárral bővül a Valencia kerete, a futballista a Club Brugge együttesétől érkezik.

07:53 - Amrabat ügyében továbbra is zajlanak a tárgyalások. A Fiorentina eladni szeretné, a MU egyelőre csak kölcsönvenné, vásárlási opcióval, tekintettel a pénzügyi fair play-re.

07:43 - Callum Hudson-Odoi a Nottingham Foresthez utazik, hogy átessen a szokásos orvosi vizsgálaton. A Chelsea futballistája hosszútávú szerződést köt.

07:29 - Sergio Reguilon átesett az orvosi vizsgálaton Manchesterben, a United még ma bejelenti a Tottenham védőjének kölcsönvételét.

07:13 - A Liverpool és a Bayern München megállapodtak egymással, Ryan Gravenberch 40 millió euró ellenében az angol csapathoz szerződik, 5 évre ír alá.

Borítókép: Sport365