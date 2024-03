A hírek szerint Jamal Musiala visszadobta a Bayern München szerződéshosszabbítási ajánlatát, így megnyílhat az út a 21 éves játékos távozására.



A középpályás jelenlegi megállapodása 2026 nyaráig szól, de a Daily Star értesülései szerint már ezt sem várná ki, ugyanis az a terve, hogy még idén nyáron a Premier League-be költözik.

A német válogatottnál is alapembernek számító játékosért a Manchester City és a Liverpool is érdeklődik, akiknek állítólag már a megfigyelőit is el lehetett csípni néhány Bayern-meccsen.

A fiatal játékosért a bajorok 100 millió euró körüli ajánlatot várnának minimum, így nem lesz egyszerű a megszerzése.

Musiala 153 mérkőzésen összesen 40 gólt és 27 gólpasszt jegyzett a bajorok színeiben.

