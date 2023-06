Elkezdte a tevékenykedést az átigazolási piacon a Real Madrid. Carlo Ancelotti a szokásos sajtótájékoztatón ejtett szót a transzferekről, ahol több név is szóba kerül.



Az olasz mester beismerte, a Real Madrid első nyári igazolása Fran Garcia lesz, aki kölcsönből tér vissza a habfehérekhez.

„Igen, a hír igaz! Fran Garcia lesz az első igazolásunk!” – mondta a mester.

Ancelottit Brahim Diazról is, aki szintén kölcsönben van, a pletykák szerint pedig az ő visszahozatalával is aktívan foglalkoznak. Az olasz az ő érkezésével kapcsolatban viszont diplomatikus volt.

„Brahim? Nem tudok jelenleg semmit mondani, nincs mondanivalóm.”

