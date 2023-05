Alexis Sanchez 2019-ben hagyta el az angol bajnokságot, akkor a Manchester United-et az olasz Interre cserélte.



A Marseille-hez csupán tavaly nyáron került, most azonban úgy fest, egy év után rögtön tovább is állna, egészen pontosan vissza a Premier League-be.

A The Sun úgy tudja, komoly érdeklődők nincsenek a chilei támadóért, de az Arsenal nem zárkózik el attól, hogy ismét lehetőséget adjanak neki.

Arteta jelenleg egy ambíciózus és fiatalos csapatot épít, így ha vissza is tér Alexis, minden bizonnyal csak epizódszereplő lesz az ágyúsoknál.

Sanchez egyébként jó szezont zárt a Marseille-nél, 43 meccsen 18 gólt és 3 gólpasszt jegyzett, minden sorozatot figyelembe véve.

Ex-Man Utd and Arsenal Star Alexis Sanchez Eyeing Premier League Return



After a successful season with Marseille (14 goals and 3 assists), Sanchez's contract is set to expire, freeing him up for a potential Premier League comeback.



