Az Internazionale első embere, Giuseppe Marotta szerint Alexis Sánchez visszatérése és Benjamin Pavard szerződtetése is a küszöbön van.



„Correa több lehetőséget akar, és igen, Alexis szívesen visszatérne hozzánk.” – utalt arra, hogy az argentin távozófélben van a klubtól.

„Alexis egyértelmű üzeneteket küldött nekünk arról, hogy szeretne visszatérni az Interhez, ezt megerősítem.”

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”.



“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e