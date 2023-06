Kedd reggel egy meghökkentő hírre ébredhettek a PSG szurkolói. A csapat legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé ugyanis bejelentette, hogy nem írja alá a szerződésében szereplő plusz egy éves opciót, így jövő nyáron lejár a szerződése.



Habár a játékos szerint ezt már korábban jelezte a klubnak, a PSG-nél mégis értetlenül álltak a helyzet előtt. Hamar véleményt formáltak és arra jutottak, hogy nem hajladóak ingyen elengedni legnagyobb csillagukat, ezért az vagy hosszabbít, vagy még idén nyáron megpróbálnak pénzt csinálni belőle.

Természetesen az ügy kapcsán a Real Madrid vezetőinek szeme is felcsillant, akik régóta üldözik a franciát, ezzel a sakk-matt helyzettel pedig nagyon jó pozícióba kerülhetnek az érte folytatott harcban.

A probléma ott kezdődik, hogy a PSG számára jelen helyzetben a legjobb Mbappé eladása lenne, ez azonban szembemegy a játékos akaratával.

Mbappé ugyanis nemrég lenyilatkozta, hogy a 2023/24-es idényben is a PSG-nél fog szerepelni, ezen a tervén pedig nem is szeretne változtatni. Ez ugyanakkor ilyen feltételek mellett már nem optimális a klubnak.

A játékos ezt a vágyát legutóbbi Twitter-bejegyzésében ismét kifejezte, ezzel pedig nyíltan fellép a PSG terve ellen.

„Hazugság, egyre több hazugság! Már mondtam, hogy a következő szezonban a PSG-ben folytatom, ahol nagyon boldog vagyok.” – áll a posztban.

Kíváncsian várjuk, hogyan alakul az Mbappé kontra PSG ügy, hiszen az már most látszik, hogy olyan érdekellentétek léptek fel, amelyre nehéz lesz békés megoldást találni.

Kylian Mbappé replies to article about him wanting to join Real Madrid this summer #Mbappé



“Lies. I’ve already said that I'm going to continue next season at PSG where I'm very happy”, Mbappé says.



…but PSG position is clear: extend the contract or leave this summer. https://t.co/uG0brNZWlD