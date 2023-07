A 18 éves spanyol jobbhátvéd, Iván Fresneda az ESPN értesülései szerint elhagyja a La Ligából kieső Valladolidot és a Barcelonához igazol.



A tehetséges védő tavaly 24 meccsen játszott csapatában, abból 22-t a La Ligában. A játékosért több európai sztárklub is érdeklődött, de az egyeztetések hamarosan lezárulnak és a Barcelona lesz a befutó.

A katalánok ötéves szerződést adnának a játékosnak, akinek 20 millió eurós vételárát a kiesés miatt a Barca a felére csökkentené.

Egyetlen kérdés marad már csak, hogy a blaugrana tud-e helyet szorítani a költségvetésében a játékos fizetésének.

